Elinizdeki videoların boyutlarını en kolay şekilde küçültmek ve yerden tasarruf etmek istiyorsanız bu ücretsiz programı deneyebilirsiniz.

Yiğit Ekim Demir - 17 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Moo0 Video Minimizer videolarınızı istediğiniz boyuta küçültebilen ve böylece daha verimli hale gelmesini sağlayan bazit ve hızlı bir uygulama. Eğer çok büyük video dosya boyutlarından şikayet ediyorsanız ve codec ile sıkıştırma mekanizmalarına rağmen boyut küçültme yapamıyorsanız geriye bir tek videonun ekrandaki boyutunu küçültmek kalıyor.

Diğer video programlarının aksine karmaşık menülere ve onlarca seçeneğe sahip olmayan uygulama, video düzenleme işlemlerini uğraşmadan ve vakit kaybetmeden yapmak isteyenlerin en iyi tercihi olacaktır. Neredeyse bütün video formatlarını desteklemesi sayesinde Moo0 VideoMinimizer her türlü video ihtiyacınızı karşılayabilecek düzeyde.

Kullanıcılar Moo0 Video Minimizer uygulaması ile diledikleri videonun boyutunu küçültebilecekler. Oldukça başarılı bir program olan Moo0 Video Minimizer kullanışlı yapısı ile kullanıcıların ihtiyaçlarına da karşılık verebilecek.