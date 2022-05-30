MotoGP 22 ile bilgisayarınızda gerçekçi motosiklet yarışlarına katılabileceksiniz.

Doğukan Çağlakpınar - 6 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Geliştirdiği yarış oyunları ile yıllardır hem bilgisayar hem de konsol platformunu kasıp kavuran Milestone S.r.l yepyeni bir yarış oyununu daha piyasaya sürdü. MotoGP 22 adında yayınlanan başarılı yarış oyunu bünyesinde birbirinden farklı yarış motosikletlerine ev sahipliği yapıyor. Kaliteli grafiklere ve eşsiz ses efektlerine sahip olan yarış oyunu 10 farklı dil desteğine sahip. Ancak bu dil destekleri arasında ne yazık ki Türkçe yer almıyor. Günümüzün en gerçekçi motosiklet yarışlarını oyunculara sunan yapım, birbirinden farklı turnuvalara da sahip. Her turnuvada farklı kupaları oyunculara sunan oyun, gelmiş geçmiş en gerçekçi yarış oyunu olarak adından söz ettiriyor.

MotoGP 22 Özellikleri

10 farklı dil desteği,

Kaliteli ses efektleri,

En gerçekçi oyun deneyimi,

Birbirinden farklı motosiklet modelleri,

Ekip kurma,

Tek oyunculu ve çok oyunculu modlar,

Sürücü kıyafet ve aksesuarları,

Birinci şahıs kamera açıları,

Tek oyunculu ve çok oyunculu modlar ile Windows kullanıcılarına sürükleyici bir yarış ortamı sunan MotoGP 22, çeşitli pistler ile rekabeti üst seviyeye çıkarıyor. Birinci şahıs kamera açıları eşliğinde oynanabilen yarış oyununda 10 farklı dil seçeneği oyunculara sunuluyor. Çeşitli hava koşulları eşliğinde oyuncuları tatmin eden yapım, zengin içeriğine ek olarak düzenli olarak güncellemeler de almaya devam ediyor. Aldığı güncellemeler ile yepyeni içerikleri oyuncuları ile buluşturmaya devam eden yapım, sık sık indirime de geriyor.

MotoGP 22 Sistem Gereksinimleri

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi: Windows 8.1 64-Bit or later

İşlemci: Intel Core i3-4160 (2 * 3600) - AMD FX-4350 (4 * 4200) or equivalent

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: GeForce GT 640 (2048 VRAM) - Radeon R7 250 (2048 VRAM) or equivalent

DirectX: Sürüm 11

Depolama: 30 GB kullanılabilir alan

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64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi: Windows 8.1 64-Bit or later

İşlemci: Intel Core i5-7600K (4 * 3800) - AMD FX-9590 (8 * 4700) or equivalent

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: GeForce GTX 1050 Ti (4096 VRAM) - Radeon RX 580 (8192 VRAM) or equivalent

DirectX: Sürüm 11

Depolama: 30 GB kullanılabilir alan