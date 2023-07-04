MotoGP 23 ile gerçekten ayırt edilemeyecek kalitedeki görselliği keşfedin ve şampiyon olma hayallerinizi yaşayın.

Kemal Tavus - 2 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Her sene gelişen ve daha iyi hale gelen bu seri, MotoGP 23 ile birlikte artık çok daha iyi. Pistler, motorlar, kontrol, ses… Her alanda kendini geliştirmeyi başaran MotoGP 23 son zamanların en iyi motor sporları oyunlarından biri olmaya aday.

MotoGP 23’ün en dikkat çeken özelliklerinden biri dinamik hava koşulları. Yarış içerisinde değişebilen hava koşulları sayesinde çok daha gerçekçi ve çok daha zorlu bir yarış bizleri bekliyor.

Fizik, MotoGP 23’de çok daha iyi bir seviyede. Hızlanma, fren ve kalkış çok daha iyi hissettiriyor. Bu mekaniklere alışmak biraz zaman alsa da alıştığınız takdirde çok daha sorunsuz ve gerçekçi bir oynanış sizleri bekliyor.

MotoGP 23 İndir

MotoGP 23 indirin ve bu benzersiz yarış oyununu deneyimlemeye başlayın. Geçen yıla kıyasla çok daha iyi bir oyun ortaya çıkmış. Hemen MotoGP 23 indirin ve sürüşe başlayın.

MotoGP 23 Sistem Gereksinimleri

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi : Windows 8 x64

: Windows 8 x64 İşlemci : Intel Core i5-4590 (4 * 3300) or equivalent | AMD FX-4350 (4 * 4200) equivalent

: Intel Core i5-4590 (4 * 3300) or equivalent | AMD FX-4350 (4 * 4200) equivalent Bellek : 8 GB RAM

: 8 GB RAM Ekran Kartı : GeForce GTX 1050 (2048 MB) | Radeon RX 460 (4096 MB)

: GeForce GTX 1050 (2048 MB) | Radeon RX 460 (4096 MB) Depolama: 22 GB kullanılabilir alan