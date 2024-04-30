Yenilenen özellikleri ve resmi takımlarıyla oyuncularla buluşan MotoGP 24, öngörülemez bir kariyer moduyla birlikte oyunculara nefes kesici anlar yaşatacak.

Berkcan Aktürk - 6 SAAT ÖNCE GÜNCELLENDİ

Yeni MotoGP oyunu olarak karşımıza çıkan ve 2024 sezonunun nefes kesici aksiyonunu oyunculara sunacak olan MotoGP 24, oyuncularla buluşuyor. 2 Mayıs 2024 tarihinde Milestone tarafından yayınlanacak olan GP 24, özel resmi kadroları ve pistleriyle birlikte motor yarışlarının heyecanını tekrardan yaşatacak.

PS4/PS5, Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch ve PC platformlarında yayınlanacak olan MotoGP 24, öngörülemez bir kariyer modunu içerisinde barındırıyor. Kendi destanınızı yazın ve heyecanlı yarışlara en başından adım atın.

Yeni sezonla birlikte artık takımlar arasında transfer olabilirsiniz. Potansiyelinizi her daim yüksek tutun ve sizi isteyen takımların imkanlarını gözden geçirin. Böylece oyun içi çekişmeler daha gerçekçi ve çığır açan bir hal alacak.

MotoGP 24 İndir

Eğer MotoGP oyunlarının herhangi birini oynadıysanız, gerçekçi ve iyi kontrol mekaniklerine sahip olduğunu biliyorsunuzdur. Her yeni oyunda üstüne koyarak ilerleyen geliştiriciler, bu oyunda yapay zekanın gücüne daha da fazla başvurmuş diyebiliriz.

Siz de MotoGP 24 indirin ve yeni şampiyonaların, takımların ve motorların keyfini çıkarın.

MotoGP 24 Sistem Gereksinimleri