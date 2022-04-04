Popüler olmak isteyen, sergilediği dans ile popüler olmak isteyen herkesi MStar’la yeteneklerini sergilemeye davet ediyoruz.

Mehmet Karakaya - 14 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Popüler olmak isteyen, sergilediği dans ile popüler olmak isteyen herkesi MStar’la yeteneklerini sergilemeye davet ediyoruz. Dans etme konusunda kendine güveniyorsan bu konuda yetenek sahibi isen ve bu yeteneğini kullanarak ünlü olmak istiyorsan bir oyun ile MStar ile popüler olmaya hazır ol. Yeteneğini sergilerken bir yandan da oldukça keyifli vakit geçirecek ve MStar’la adeta coşacaksınız. Bir dans oyunu olarak Windows platformunda karşımıza çıkan MStar'da oyuncular dans figürleri eşliğinde eğlenceli anlar yaşayacaklar. Türkçe dil desteği ile oynanabilen yapım, başarılı grafiklere ve görsel efektlere sahip.

MStar Özellikleri

Türkçe dil desteği,

Başarılı görsel efektler,

Eğlenceli oynanış,

Birbirinden farklı dans figürler,

Kaliteli grafikler,

Orta derece içerikler,

Dünyanın en iyi dans oyunu olarak lanse edilen MStar’ın olağanüstü grafikleri ile oyunun havasına çok çabuk alışacak ve bağımlısı haline döneceksiniz. 3 boyutlu dans oyunları arasında en iyisi olarak bilinen MStar ile harika bir dans deneyimine hazırlanın. Sadece bir oyun değil, MStar size bir oyundan çok daha fazlasını veriyor. Bir oyundan çok sosyal bir platform olan MStar ile eğlenirken yeni arkadaşlar edineceksiniz.

Gelişmiş sohbet sistemi ile oyunda kendinize edindiğiniz arkadaşlarınız içinde sürekli bir iletişim sağlarken aynı zamanda MStar’ın bünyesinde zaman geçirdikçe yeni arkadaşlar edineceksiniz. Hem eğlenip hem yeni bir arkadaş çevresi MStar’la sizleri bekliyor.

MStar’la basit bir oyun içerisinde olmayacaksınız, basitten zora doğru ilerleyecek kendinizi ve seviyenizi geliştirip yükselteceksiniz. En önemlisi de oyunda kazandığınız tecrübeler dans yeteneğinize doğrudan etki edecek ve daha iyi bir dans yetisine sahip olacaksınız. MStar bu özelliği ile bir nevi dans hocası görevi de üstlenmektedir.

MStar İndir

MStar’a hemen kolay bir şekilde üye olabilir ve Türkçe olarak oynamaya başlayabilirsiniz. Başarılı içerikleri ile eğlenceli bir oynanışa sahip olan MStar, üye olarak oynanabiliyor. Windows platformunda karşımıza çıkan yapım, üyelik sistemi sayesinde milyonlarca oyuncuyu aynı platforma getiriyor. Kullanıcılar gerçekçi dans figürleri eşliğinde birbirinden farklı yarışmalara dahil olabilecek, yarışmaları kazanmak için mücadele edecekler.