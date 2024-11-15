MultiCraft APK, çok oyunculu ve tek oyunculu modları içerisinde barındıran bir açık dünya hayatta kalma oyunudur.

Berkcan Aktürk - 2 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Android cihazlarınızda oynayabileceğiniz MultiCraft APK, Minecraft benzeri oyunlar arasında yer alıyor. Hem oynanışı hem de benzersiz grafikleri açısından Minecraft'tan ilham alan MultiCraft — Build and Mine!, açık dünya sandbox deneyimini oyunculara sunmaktadır.

Açık dünya üzerinde hayatta kalmak istiyorsanız, açlığınızı giderin ve evinizi inşa edin. Yiyecek arayın, bitki ekin ve et için diğer canlıları avlayın. Açlığınıza çok dikkat etmelisiniz. Aksi takdirde can puanınız hızlıca düşer ve yaptığınız tüm başarımları kaybedebilirsiniz.

Tabii ki her zaman kendi problemlerinizle baş etmeyeceksiniz. Dış etkenlere de ev sahipliği yapan MultiCraft, ölümcül canavarları da içerisinde barındırıyor. Nadiren sabah, çoğunlukla gece görebileceğiniz bu yaratıklar sizin için gelmektedir. Zombilere, iskeletlere, dev örümceklere ve diğer düşmanlara karşı hayatta kalmaya çalışın!

MultiCraft APK İndir

Herhangi bir 3. parti yazılıma gerek duymadan arkadaşlarınızla birlikte online oynayabilirsiniz. Kullanıcı sunucularından birine katılabilir veya kendinize özel sunucu oluşturabilirsiniz.

MultiCraft APK'da, istediğiniz zaman doğaüstü modları aktif edebilirsiniz. Uçup göklere çıkabilir, hızlanma modu ile ışınlanabilir veya kendinizi ölümsüz kılabilirsiniz.

Hayatta kalma ve diğer yaratıcı modlara ev sahipliği yapan MultiCraft APK'yı indirerek, siz de arkadaşlarınızla Minecraft benzeri oyun deneyimi yaşayabilirsiniz.