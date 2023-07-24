Müzik aleti üretim şirketine sahip olduğumuz Music Store Simulator'da, yeni müzik aletleri üretip işimizde bir numara olmaya çalışıyoruz.

Berkcan Aktürk - 2 SAAT ÖNCE GÜNCELLENDİ

Music Store Simulator, kendi müzik aleti şirketimizi yönettiğimiz ve yeni enstrümanlar yapıp sattığımız bir simülasyon oyunudur. Basit işlerle başlayarak, gün geçtikçe daha zorlu işlerle başa çıkmak zorunda kalacaksınız. Müşterilerin isteğine göre hareket edip, eşsiz bir enstrüman yapmanız gerekiyor.

Her yeni yaptığınız müzik aletinde yeni şeyler öğreneceksiniz. Bu da size bir tecrübe olarak geri dönecektir. Müşterilerinize verdiğiniz teslimat tarihi, enstrümanın kalitesi, bütçesi ve daha birçok kriter ile birlikte daha fazla müşteri kazanmak ve markanızı büyütmek için çaba sarf etmelisiniz. Uyduğunuz bu kriterler ise, daha fazla para kazanmanızı ve gelen müşterinin bir sipariş daha vermesini sağlayacaktır.

Music Store Simulator İndir

Elektro gitarlar, bass gitarlar, kemanlar, akustik/klasik gitarlar ve daha birçok enstrümanı üretebileceğiniz Music Store Simulator'da, elde ettiğiniz kar ile beraber atölyenizi daha da genişletip, markanızı bir numara haline getirebilirsiniz. Tabii ki, başta söylediğimiz gibi; müzik aletlerinizin kalitesi, elde ettiğiniz tecrübe ve deneyime bağlı olacaktır. Bu nedenle çok fazla pratik yapıp, en iyi sesi veren enstrümanlara sahip olabilirsiniz.

Music Store Simulator'da müzik aletlerinizi yapmak için, normal olarak gerekli olan parçalara ihtiyacınız olacak. Boyalar, yapıştırıcılar, gövde için gerekli malzemeler ve aklınıza gelebilecek her türlü parçayı tedarik etmelisiniz. Aynı zamanda, oyunda bulunan masanızı ve çalışma aletlerinizi zaman geçtikçe değiştirmek zorundasınız. Gittikçe eskiyen aletlerinizi yenilemek, üretim süresi adına çok iyi bir zamanlama sağlayacaktır.

Küçük bir atölyede başladığınız bu oyunda, markanızı daha da büyütmek için gerekli tüm şeyi yapmalısınız. İyi enstrümanlar, tam zamanında verilen siparişler ve müşteri memnuniyeti, sizin için her zaman en önemli şeylerden olmak zorundadır. Hayalinizdeki atölyeyi oluşturup, müşterilerinize iyi bir enstrüman satmak istiyorsanız Music Store Simulator indirin ve markanızı dünya çapına taşıyın. Evet, Music Store Simulator oyununun kabaca özelliklerine bakacak olursak;

Müzik aletlerinin tüm detaylarını doğru bir şekilde yeniden üretmeyi amaçlayan grafik tasarım ve modelleme.

Oluşturulacak 40'tan fazla enstrüman (akustik ve elektro gitarlar, akustik ve elektro bas, yaylı enstrümanlar ve amplifikatörler).

Enstrüman üretiminizin kalitesini sürekli artırmanızı sağlayacak beceri geliştirme.

Parçaların, boyaların, yapıştırıcıların ve aletlerin depo yönetimi.

Yarattığınız müzik aletlerini çalma fırsatı.

Dünya çapındaki müşterilerinizin memnuniyetine dayalı marka geliştirme.

Markanızın popüler hale geldiği tüm farklı şehirlerde yeni şubeler açma fırsatı.

Stüdyonuzun gelişimini finanse etmek için Kredi Sistemi.

Oyun oynarken en sevdiğiniz müzikleri dinlemek için arka plan çalma listesinin özelleştirilmesi.

Music Store Simulator Sistem Gereksinimleri