Musicolet'te, telefonunuzda bulunan müzikleri oynatın ve arka planınıza kullanışlı Widget'lar ekleyin.

Berkcan Aktürk - 20 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Sadece yerel dosyalarınızdaki müzikleri çalabildiğiniz Musicolet uygulması, Android cihazlarınızda kullanabileceğiniz bir müzik çalar uygulamasıdır. Sahip olduğunuz dosyaları yürütür ve internet üzerinden müzik dinlemeyi desteklemez. İnternet üzerinden dinleyemediğiniz gibi, müzik ve ses de indiremezsiniz.

Cihazınızda bulunan müzikleri farklı özelliklerle birlikte yürütün ve kendinize özel listeler oluşturun. Listelerinizi oluşturun ve düzenleyin. En fazla 20 sıra oluşturabildiğiniz bu listeleri müzik türlerine veya kendi isteğinize göre ayarlayabilirsiniz.

Musicolet İndir

Ana sayfanıza çarpıcı ve kullanışlı Widget'lar ekleyebildiğiniz Musicolet'te, Widget temalarını en iyi şekilde ayarlayın ve kullanışlı bir arayüz oluşturun. Uygulamadan gelen bildirimlere bakacak olursak; bildirim ayarlarını istediğiniz şekilde özelleştirebiliyorsunuz. İstediğiniz bildirim temasını seçerek, şarkının albümü görünecek şekilde bile ayarlayabiliyorsunuz.

Çok iyi bir ses kalitesine sahip olan Musicolet'i indirerek, yerel dosyalarınızdaki müziklerinizi rahatça oynatabilirsiniz. Albümlerinizi oluşturun ve arka planınıza kullanışlı Widget'lar ekleyin.

Musicolet Özellikleri