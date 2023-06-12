Musixen
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 86.40 MB
- Üretici MUSETECHS YAZILIM
-
Canlı müzik dinlemek, konser, parti ve festivallere online olarak katılmak için tercih edilen Musixen, geniş bir kütüphaneye sahip.
Dünyanın her noktasında sevilen şarkıcıları, festivalleri, konserleri ve farklı müzik türlerinin bulunduğu bir platform olan Musixen, her yerde keyifli bir müzik dinleme deneyimi yaşatıyor.
Kişilerin kendi zevklerine göre uygun müzikleri bulup dinleyebildiği Musixen uygulaması; poptan rocka, arabeskten rap müziğe, halk müziğinden blues tarzına kadar geniş bir kütüphane sunuyor.
Musixen İndir
Benzer şarkıları dinlemekten sıkılanlar için ideal bir uygulama olan Musixen, her türden müziğin bulunduğu bir sisteme sahip. Özel günlerde arkadaşlara gönderilebilecek özel şiir veya şarkılar hediye etmek için de sıkça kullanılan bir platform haline geliyor.
Unutulmaz hediyelerin yanı sıra konserler için zaman bulamayanlara da avantaj sağlıyor. Sevilen şarkıcıların konserleri Musixen üzerinden takip edilip, canlı bir şekilde dinlenebiliyor. Aynı zamanda ana sayfa ekranındaki canlı bölümüne tıklandığında yayında olan tüm konserler anlık takip edilebiliyor.
DJ performansları ile parti enerjisini mobil üzerinden kullanıcılarına sunan Musixen, yeni arkadaşlar edinme ve istendiği zaman sohbet edebilme imkanı tanıyor. Zaman ve mekan fark etmeksizin her türlü şarkıya ulaşılabilen uygulamada, Türkiye haricinde, tüm dünyada da dijital bir dönüşümün öncüsü olabilecek bir sisteme sahip.
Musixen Özellikleri
- Canlı müzik ve konserler dinlenebiliyor
- 7/24 yeni müzik keşfedilebiliyor
- Canlı yayın odalarında farklı müzik tarzları deneyimlenebiliyor, yeni arkadaşlar edinilebiliyor
- Canlı yayınlarda özel sohbet odası açılabiliyor
- Uygulama içi profil oluşturma ve arkadaş ekleme yapılabiliyor
- Mesajlaşma, müzik grubu ve şarkı gönderimi yapılabiliyor
- Özel günlerde kişiye özel şiir veya özel istek şarkılar hediye edilebiliyor.