Canlı müzik dinlemek, konser, parti ve festivallere online olarak katılmak için tercih edilen Musixen, geniş bir kütüphaneye sahip.

Hasan Okçu - 2 SAAT ÖNCE GÜNCELLENDİ

Dünyanın her noktasında sevilen şarkıcıları, festivalleri, konserleri ve farklı müzik türlerinin bulunduğu bir platform olan Musixen, her yerde keyifli bir müzik dinleme deneyimi yaşatıyor.

Kişilerin kendi zevklerine göre uygun müzikleri bulup dinleyebildiği Musixen uygulaması; poptan rocka, arabeskten rap müziğe, halk müziğinden blues tarzına kadar geniş bir kütüphane sunuyor.

Musixen İndir

Benzer şarkıları dinlemekten sıkılanlar için ideal bir uygulama olan Musixen, her türden müziğin bulunduğu bir sisteme sahip. Özel günlerde arkadaşlara gönderilebilecek özel şiir veya şarkılar hediye etmek için de sıkça kullanılan bir platform haline geliyor.

Unutulmaz hediyelerin yanı sıra konserler için zaman bulamayanlara da avantaj sağlıyor. Sevilen şarkıcıların konserleri Musixen üzerinden takip edilip, canlı bir şekilde dinlenebiliyor. Aynı zamanda ana sayfa ekranındaki canlı bölümüne tıklandığında yayında olan tüm konserler anlık takip edilebiliyor.

DJ performansları ile parti enerjisini mobil üzerinden kullanıcılarına sunan Musixen, yeni arkadaşlar edinme ve istendiği zaman sohbet edebilme imkanı tanıyor. Zaman ve mekan fark etmeksizin her türlü şarkıya ulaşılabilen uygulamada, Türkiye haricinde, tüm dünyada da dijital bir dönüşümün öncüsü olabilecek bir sisteme sahip.

Musixen Özellikleri