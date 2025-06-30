Muud Müzik
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 3,133
- DOSYA BOYUTU 99 MB
- Üretici TTnet
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Muud APK, Android cihazlarınızda kullanabileceğiniz TTNET'in online müzik dinleme uygulamasıdır.
Muud Müzik APK, yerli ve yabancı en yeni albümleri, en çok dinlenen şarkıları bulabileceğiniz bir Android uygulamasıdır. TTNET’in arayüz ve özelliklerini baştan aşağı yenilediği online müzik dinleme ve indirme uygulamasıyla özgürce müzik dinlemenin keyfini süreceksiniz.
En popüler şarkılar, en yeni albümler (Türkçe ağırlıklı, yabancılar genellikle popülerden), haberler, etkinlikleri ile dopdolu bir müzik uygulaması Muud Müzik. Adından da tahmin edeceğiniz üzere modunuza uygun en iyi çalma listelerini ve sevdiğiniz türleri direkt karşınıza çıkarıyor.
Keşfet menüsüyle sevdiğiniz sanatçı ve müzik türlerini seçerek sadece ilginizi çekecek içeriklere ulaşabilirken, arama sayfasından popüler müzik aramalarını görebiliyor, Listeler sayfasından o anda tam da bulunduğunuz ortama uygun, istediğiniz müzikleri hızlıca bulabiliyorsunuz.
Muud APK İndir
Çevrimdışı dinlemek üzere hazırladığınız listelerden en son dinlediğiniz şarkılara her şey Ben menüsünde karşınızda. Kullanıcı dostu arayüzü sayesinde istediğiniz her müziği rahatlıkla bulabilir ve çevrimdışı bir şekilde dinleyebilirsiniz.
Muud Müzik’in premium abonesi olursanız çevrimdışı dinleme, yüksek kalitede müzik, sınırsız müzik dinleme ve indirme haklarınız oluyor. Premium aboneliği 1 ay boyunca ücretsiz deneyebiliyorsunuz. Eğer siz de müzik dinleme deneyiminizi daha iyi yerlere getirmek istiyorsanız, Muud APK indirebilirsiniz.
Muud Müzik
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 1,890
- DOSYA BOYUTU 126 MB
- Üretici TTnet
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Muud Müzik, TTNET'in yerli ve yabancı şarkıları içeren müzik dinleme, indirme uygulamasıdır.
Muud Müzik, TTNET’in yerli ve yabancı en yeni albümleri, en popüler şarkıları içerisinde barındıran online müzik dinleme, indirme uygulamasıdır. O anda içinde bulunduğunuz duruma en uygun çalma listelerinden en popüler müzik aramalarına, haberlerden etkinliklere her şeye ulaşabildiğiniz dopdolu bir müzik uygulamasından bahsediyoruz.
TTNET’in iOS platformunda iPhone ve iPad’de kullanılabilir müzik dinleme servisi Muud Müzik, yepyeni bir arayüz ve özelliklerle karşımıza çıkıyor. Her zaman olduğu gibi yerli ve yabancı en son çıkan albümlere, size özel hazırlanmış hazır çalma listelerine ulaşabiliyorsunuz.
Muud Müzik İndir
Keşfet menüsüyle sevdiğiniz tür ve şarkıcıları seçerek sadece ilgilendiğiniz albüm, liste, müzik haberleri ve etkinlikleri keşfedebiliyorsunuz. Listeler sayfasında filtreleme özelliği bulunuyor ki; bu sayede hazır çalma listelerini o an kendinizi nasıl hissediyorsanız ona uygun müzik listelerine çevirebiliyorsunuz. Ben menüsünde de indirdiğiniz müzikler ve çalma listeleriniz yer alıyor.
Muud Müzik, elbette tamamen ücretsiz bir servis değil. Sınırsız müzik dinlemek, müzikleri mp3 formatında indirmek, yüksek kalitede müziğin keyfini yaşamak, çevrimdışı dinlemek için premium abonesi olmanız gerekiyor.
Güzel yanı; 1 ay süreyle ücretsiz premium özellikleri deneyebiliyorsunuz. Türk Telekom abonesiyseniz internetinizden de harcamıyor. Siz de Muud Müzik indirin ve hem fırsatlardan yararlanın hem de müzik dinleme kalitenizi artırın!