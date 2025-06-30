Muud APK, Android cihazlarınızda kullanabileceğiniz TTNET'in online müzik dinleme uygulamasıdır.

Erkan Calp - 39 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Muud Müzik APK, yerli ve yabancı en yeni albümleri, en çok dinlenen şarkıları bulabileceğiniz bir Android uygulamasıdır. TTNET’in arayüz ve özelliklerini baştan aşağı yenilediği online müzik dinleme ve indirme uygulamasıyla özgürce müzik dinlemenin keyfini süreceksiniz.

En popüler şarkılar, en yeni albümler (Türkçe ağırlıklı, yabancılar genellikle popülerden), haberler, etkinlikleri ile dopdolu bir müzik uygulaması Muud Müzik. Adından da tahmin edeceğiniz üzere modunuza uygun en iyi çalma listelerini ve sevdiğiniz türleri direkt karşınıza çıkarıyor.

Keşfet menüsüyle sevdiğiniz sanatçı ve müzik türlerini seçerek sadece ilginizi çekecek içeriklere ulaşabilirken, arama sayfasından popüler müzik aramalarını görebiliyor, Listeler sayfasından o anda tam da bulunduğunuz ortama uygun, istediğiniz müzikleri hızlıca bulabiliyorsunuz.

Muud APK İndir

Çevrimdışı dinlemek üzere hazırladığınız listelerden en son dinlediğiniz şarkılara her şey Ben menüsünde karşınızda. Kullanıcı dostu arayüzü sayesinde istediğiniz her müziği rahatlıkla bulabilir ve çevrimdışı bir şekilde dinleyebilirsiniz.

Muud Müzik’in premium abonesi olursanız çevrimdışı dinleme, yüksek kalitede müzik, sınırsız müzik dinleme ve indirme haklarınız oluyor. Premium aboneliği 1 ay boyunca ücretsiz deneyebiliyorsunuz. Eğer siz de müzik dinleme deneyiminizi daha iyi yerlere getirmek istiyorsanız, Muud APK indirebilirsiniz.