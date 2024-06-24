My Horse: Bonded Spirits
- Lisans ÜCRETLİ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 14.65 GB
- Üretici Games Incubator
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My Horse: Bonded Spirits oyununda atınızla bağ kurun, eğitin ve yarışmalarda mücadele edin.
Atınızla tanışın, güvenini kazanın ve eğitin! My Horse: Bonded Spirits'te, harap haldeki at çiftliğinizi geliştirin ve atlarınıza iyi bakın. Atınızı yeteri kadar geliştirdikten sonra çeşitli eğitimlere katılarak yarışmalar için hazırlanabilirsiniz.
Amacınız sadece atınızı geliştirmek ve yarışmalara katılmak değildir. Çiftliğinizi geliştirmek, karakterinizi geliştirmek ve görevleri tamamlamak gibi içeriklerin yanı sıra açık dünyayı istediğiniz gibi keşfedebilirsiniz. Köydeki sakinlerden yardım alarak, haranızın gelişimi için yardım isteyebilirsiniz.
My Horse: Bonded Spirits İndir
Atınızla bağınızı güçlendirmek için çeşitli işlemleri yapmanız gerekiyor. Oyun içerisindeki talimatlara uyarak, atınıza yeni beceriler katabilir ve yeni zorluklardan az korkmasını sağlayabilirsiniz. My Horse: Bonded Spirits'in içeriklerinden çok, görselliği ve oynanışı ön plana çıkmaktadır. Gerçek bir atla etkileşime geçiyormuşçasına hissedecek ve kontrolleri iyi bir şekilde deneyimleyebileceksiniz.
Siz de My Horse: Bonded Spirits indirin ve atınızla bağ kurarak yarışmalarda birincilikler alın!
My Horse: Bonded Spirits Sistem Gereksinimleri
- 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
- İşletim Sistemi: Windows 10 64bit
- İşlemci: Intel Core i3 3.1 GHz / AMD Ryzen 3 3300X
- Bellek: 8 GB RAM
- Ekran Kartı: GeForce GTX 970 / Radeon R9 290X
- DirectX: Sürüm 11
- Depolama: 15 GB kullanılabilir alan