My Museum: Treasure Hunter'da, eserleri bulun, restore edin ve kendi müzenizde sergileyin.

Berkcan Aktürk - 2 SAAT ÖNCE GÜNCELLENDİ

ManyDev tarafından geliştirilen ve yayınlanan My Museum: Treasure Hunter, kapsamlı bir simülasyon oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Bu oyunda temel olarak kendi müzemizi oluşturmamız gerekiyor. Kendi müzemizi oluştururken, bir yandan da eserlerimizi topraktan çıkarmalıyız. Bu nedenle hem müze restoresini hem de keşif işlerini sizin yapmanız gerekiyor.

Eski yadigarları bulun ve tüm zamanın en iyi sergisini hazırlayın. Eserlerinizi bulduğunuz gibi iyi saklamalı ve temizlik eşyalarınızı kullanmalısınız. Tek bir toz kalmayacak şekilde temizleyin, orijinal haliniz bozmayın ve eserinize müzenizde yer verin.

Müzenin bakımı, restoresi ve geri kalan tüm işleri sizden sorumludur. Güzel bir yer hazırlamak istiyorsanız, unutmayın ki çok çalışmanız gerekiyor. Hele bu gibi kapsamlı bir simülasyon oyununda, tüm işleri en iyi şekilde yapmalı ve ziyaretçilerinizi mutlu etmelisiniz.

My Museum: Treasure Hunter İndir

Keşiflerde bulduğunuz şeyleri vitrine çıkarın ve sergileyin. Tablo, savaş malzemesi, biblo ve aklınıza ne geliyorsa sergileyebilirsiniz. Dünyanın en uzak köşelerini keşfe çıkın, bulmacaları çözerek eserlere ulaşın ve en iyi şekilde sergileyin.

Grafik, mekanik ve oynanış açısından mükemmel bir deneyim sunan My Museum: Treasure Hunter'ı indirerek, siz de kapsamlı bir simülasyon deneyimi yaşayabilirsiniz.

My Museum: Treasure Hunter Sistem Gereksinimleri