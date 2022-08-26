Fantastik bir yarış ortamına ev sahipliği yapan Neodash, oyunculara heyecan dolu anlar sunuyor.

Doğukan Çağlakpınar - 16 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Axan Gray isimli geliştiricinin Steam'deki ilk oyunu olarak lansmana çıkan ve oyuncular tarafından epey sevilen Neodash fantastik dünyası ile oyunculara adrenalin dolu anlar sunuyor. Aksiyon ve yarış oyunu olarak lansmana çıkan Neodash'te oyuncular alışılmışın dışında bir dünya da adrenalin dolu yarışlarda yer alacaklar. Yüksek enerjili bir yarış oyunu olarak adından söz ettirecek olan Neodash oyunculara hem sürükleyici hem de heyecan verici yarışlar sunacak. 25 farklı şarkınında yer aldığı oyunda fantastik ve bir o kadar da büyüleyici bir dünya yer alıyor. Oyuncular bu büyülü dünya da birbirinden farklı yarışlara dahil oluyorlar.

Neodash Özellikleri

25 farklı şarkı,

Büyülü bir dünya,

Fantastik yarış ortamı,

Farklı araç modelleri,

45'in üzerinde seviye,

Yepyeni oynanış mekanikleri,

Kilitli içerikler,

Güçlü ve sezgisel oyun içi seviye yaratıcısı,

Gerçek zamanlı oynanış,

Tek oyunculu bir oynanış atmosferine sahip olan Neodash'de oyuncular daha önce görmedikleri oynanış mekanikleri ile karşılaşacaklar. Seviye sisteminin de yer aldığı oyunda, oyuncular seviyelerini uygun rakipler ile karşı karşıya gelecek ve rekabetçi bir atmosfer de şoförlüklerini deneyimleme fırsatı bulacaklar. 45'in üzerinde seviyenin yer aldığı yapım 20'den fazla farklı şarkı ile de yarışları daha eğlenceli bir hale getiriyor. Oyuncular gerçeklikten uzak bir dünya da enfes yarışlarda boy gösterirken, kilitli içeriklere de erişmeye çalışacaklar. Oyun içerisinde Türkçe dil desteği yer almazken oyunculara 8 farklı dil desteği sunuluyor.

Neodash İndir

Zorluk seviyeleri ile oyunculara heyecan verici bir yarış ortamı sunan Neodash'de çok sayıda özelleştirilebilir yol, engel ve ortam sunuluyor. Oyuncular bu içerikleri dilediği gibi özelleştirebiliyor ve kendi tarzlarını oyuna dahil edebiliyorlar. Yapım Steam üzerinde bilgisayar platformu oyuncuları tarafından oynanmaya devam ediliyor.

Neodash Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 8.1 64-Bit or later

İşlemci: Intel Core i5-2400 / AMD FX-8320

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: GeForce GTX 950

DirectX: Sürüm 10

Ses Kartı: DirectX compatible

Neodash Önerilen Sistem Gereksinimleri