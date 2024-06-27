NeoSprint, atari klasiğini tekrardan oyuncularla buluşturan bir arcade yarış oyunudur. Kendi seviyelerinizi oluşturun, arkadaşlarınızla bağlantı kurun ve tek bir ekrandan eğlenceli yarışları deneyimleyin!

Berkcan Aktürk - 27 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Eski bir atari yarış klasiği olan Sprint, yenilenmiş yapısıyla birlikte NeoSprint olarak geri dönüyor! Arkadaşlarınızla birlikte oynayabileceğiniz bu yarış oyununda, tek ekrandan üstten aşağı bakış açısıyla yarışlarınızı oynayabilir ve senaryo modunu deneyimleyebilirsiniz.

Arcade hissi veren hassas kontroller, güçlü pist oluşturma sistemi, farklı araç tipleri, alternatif oyun modları, senaryolar ve daha birçok özellikle birlikte oyunculara eğlenceli bir yarış hazzı sunmaktadır. Bu özelliklerden en can alıcı olanı ise pist oluşturma sistemidir.

Pist oluşturma özelliğine yakından bakacak olursak; derin, özelleştirilebilir bir dizayn sistemiyle karşı karşıya kalacaksınız. Benzersiz rampalardan zorlu engellere, virajlardan düzlüklere kadar her şeyi kendiniz ayarlayabileceksiniz. Tek yapmanız gereken istediğiniz parçayı seçmek ve seviyeye eklemek olacaktır. Tüm bunların yanı sıra sadece engel ve yollar değil, aynı zamanda çeşitli özel görünümleri de ekleyebilirsiniz.

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Grand Prix modu, özel parkur modları ve zamana karşı mücadeleler, mükemmel bir yarış hissini oyuncuya sunmaktadır. Tek başınıza oynayabilir veya arkadaşlarınızla yarışabilirsiniz. Dünyanın dört bir yanındaki oyuncularla bağlantı kurun ve en iyisinin kim olduğuna karar verin!

Siz de NeoSprint indirin ve eski atari klasiğini tekrardan bilgisayarlarınızda yaşama şansına sahip olun.

NeoSprint Sistem Gereksinimleri