Çeşitli konular hakkında yapay zekadan yardım alabileceğiniz Nerd AI uygulamasında, kodlama ve dil öğrenmek gibi farklı olanaklardan yararlanabilirsiniz.

Berkcan Aktürk - 33 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Gün geçtikçe daha da popüler olan yapay zeka uygulamaları, kullanıcılar tarafından sorun çözmek amacıyla da epey kullanılıyor. Neredeyse her amaca hizmet eden bu uygulamalar, işlerinizi daha hızlı bitirmenize, aklınızdaki sorulara cevap almanıza ve yüzlerce farklı alan için halihazırda kullanılmaktadır. Saydığımız bu özellikleri bir yerde toplayan Nerd AI, kullanıcılara yardımcı olmak için geliştirilmiştir.

Herhangi bir alan için çözüm arıyor olabilirsiniz. Kodlama ve dil öğrenmek, matematik problemleri çözmek, yazım hatalarını gidermek, sohbet etmek ve aklınıza ne geliyorsa Nerd AI ile kolaylıkla yapabilirsiniz. Eğer öğrenciyseniz ve sorularınızda zorluk yaşıyorsanız, sorunuzun fotoğrafını çekin, uygulama içerisine aktarın ve sorunuzun cevabını bekleyin.

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Dil öğrenmenize yardımcı olur: Uygulama içerisindeki çeviri aracıyla birlikte, dil becerilerinizi yükseltebilirsiniz. Bilmediğiniz kelimeleri yapay zeka kullanarak öğrenebilir veya farklı dillerden çeviriler yapabilirsiniz.

Kodlamayı öğrenin veya yardım alın: Yazılımcılar, birçok alanda yapay zekaya başvuruyor. Sadece işinde ilerlemiş yazılımcılar değil; herhangi bir yazılım dili öğrenmek isteyenler, farklı yazılım dilleriyle ilgili yardım almak isteyenler ve kodlama becerilerini geliştirmek isteyen kullanıcılar kolayca Nerd AI'a başvurabilirler.

Metinlerinizi basitleştirin ve yazım hatalarını giderin: Yazdığını yazıları uygulama içerisine yapıştırarak, yazım hatalarını kolayca giderebilirsiniz. Eğer sorun sadece yazım hataları değilse, yazınızı basitleştirebilir ve daha anlamlı hale getirebilirsiniz.

Problemlerinizi çözün: Anlamadığınız konular hakkında kolayca veap alabilirsiniz. Tek yapmanız gereken sorunuzun fotoğrafını çekmek, uygulamaya eklemek ve cevaplarını hızlıca almak olacaktır.

Saydığımız tüm bu konularda kullanıcılara yardımcı olan Nerd AI, ücretsiz olarak indirilebiliyor. Lakin, uygulama içi satın alım yapmalı ve premium alarak daha fazla özelliği açmalısınız. Aksi takdirde bir zaman sonra işlem yapamayacaksınız. Siz de yapay zeka teknolojisiyle desteklenen Nerd AI'ı indirerek, sorunlarınızı rahatlıkla çözebilirsiniz.