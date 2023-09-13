Nextgen Truck Simulator APK, akıllı cihazınızda oynayabileceğiniz gerçekçi bir tır simülatörüdür.

Berkcan Aktürk - 23 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Nextgen Truck Simulator APK, oyunculara gerçekçi bir kamyon simülasyonu yaşatıyor. Yarı kamyonlar, römorklar, 4x4 araçlar ve normal araçlar dahil olmak üzere birçok seçeneğiniz bulunuyor. Evet, siz de bir işletme sahibi olup kendi işinizi yönetmek istiyorsanız, kullanıma açık olan bir işletme satın alabilirsiniz. İşletmenize yeni kamyonlar alarak iş gücünüzü daha da fazla arttırabilirsiniz.

Aldığınız işleri zamanında yaparak gelir elde edin ve kazandığınız bütçeyi kamyonlarınızı yükseltmeye veya yeni istasyonlar oluşturmaya harcayın. Çamurda, karda ve bozuk yollarda tam tamına gerçek bir tır şöförü gibi hissedin. Oyunda bulunan fizik yapısı buna çok uygun olduğu için, ayrıntılı bir sürüş deneyimi yaşatıyor.

Nextgen Truck Simulator APK İndir

Yaptığınız işlerden kıyasla, Nextgen Tır Simülator oyununda kendi aracınızı özelleştirebiliyorsunuz. Bolca kişiselleştirme özelliğiyle birlikte, arabanızın tasarımına kadar kendiniz oluşturabilirsiniz. Siz de akıllı cihazınızda gerçekçi bir tır simülasyon deneyimi yaşamak istiyorsanız, Nextgen Truck Simulator APK indirin ve zorlu koşullara ayak uydurun.

Nextgen Truck Simulator APK Özellikleri