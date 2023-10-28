Gizemli bir otelde geçen Night Loops oyununda, gizli sırları ortaya çıkarmalı ve bulmacaları tamamlamalısınız.

Berkcan Aktürk - 3 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Labirentvari bir macera oyunu olan Night Loops oyununda, Seaside Hotel'de çalışan bir işçi olarak hikayeye başlıyorsunuz. Bu karanlık otelde misafirlerle ilgilenip, onları kara hikayelerine tanıklık edeceksiniz. Gece vardiyanızın son saatinde sizi bekleyen bu korkunç maceraya başlayın ve benlik duygunuzu defalarca kaybedin.

Karmaşık bulmacalar, sonsuz malikane ve sıfırlanan bir zaman döngüsü içerisinde sıkışıp kaldınız. Otel içerisindeki gerçekleri öğrenip, dallanan bu korkunç hikayeyi sonlandırmalısınız. Bulmacaları çözün ve otel sahibi hakkında gerçeklere ulaşın.

Night Loops İndir

Oyunda birçok zorlukla ve akılalmaz bulmacalarla karşılaşacaksınız. Aslında yapısı ve grafikleriyle, hikayesiyle tam anlamıyla uyuşuyor. Otelde gördüğünüz misafirlerle iletişim kurarak, hikaye hakkında daha da bilgi sahibi olabilliyorsunuz.

Night Loops, içerisindeki oyun müziğiyle de oyuncuları oyuna kolayca bağlayabiliyor. Korkunç bir havası olan Night Loops'u indirerek, otel hakkındaki gerçeklere ulaşabilirsiniz.

Night Loops Sistem Gereksinimleri