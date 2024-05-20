Bloodborne kart oyunu mu istiyordunuz? Hayalleriniz gerçek oldu. Bir internet meme’i olan Bloodborne kart oyunu, Nightmare Kart ile gerçeğe dönüşüyor.

Kemal Tavus - 2 SAAT ÖNCE GÜNCELLENDİ

LWMedia tarafından geliştirilen ve yayınlanan Nightmare Kart 31 Mayıs 2024 yılında yayınlanıyor. Bir internet meme’i olan “Bloodborne Kart” oyunu artık gerçek oluyor. Nightmare Kart, PlayStation 1 grafiklerine sahip, Bloodborne’un gotik estetiği ile oluşturulmuş bir kart (araçlı savaş) oyunudur. Bloodborne’un kart oyunu artık sadece bir şaka değil, gerçek.

Nightmare Kart aynı zamanda pek çok açıdan Twisted Metal serisini de andırıyor.Nightmare Kart, vahşi yapısı ve görselliği ile adeta bir Twisted Metal oyunu gibi. Eminiz ki eski kart oyunlarını sevenler, Bloodborne fanatikleri ve Twisted Metal oyunlarını sevenler bu yapıma bayılacaklardır.

12 farklı araçtan birini seçerek rakiplerinizi hurdaya çevirmeye çalıştığınız bu oyun PvE tabanlı bir yapıya sahip. Sizi 2000’li yılların başına ışınlayacak olan bu oyun nostalji sevenleri de mutlu edecektir. tüm bunlara ek olarak Nightmare Kart ücretsiz bir şekilde sunulacaktır. Bu da Nightmare Kart’ı çok daha ulaşılabilir bir hale getiriyor.

Nightmare Kart İndir

31 Mayıs 2024 tarihinde indirilmeye açılacak olan bu oyun için beklentiler çok yüksek. Hemen Nightmare Kart indirin ve bu kart oyununu deneyimlemeye başlayın.

Nightmare Kart Sistem Gereksinimleri