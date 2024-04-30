Nightmare
- Lisans ÜCRETLİ
- TOPLAM İNDİRME 4
- DOSYA BOYUTU 3.91 GB
- Üretici DiTMGames
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Korku dolu rüyalarınız yüzünden akıl sağlınızın düştüğü Nightmare'da, çeşitli öğeleri bularak uyanın ve yaratıklara karşı mücadele verin.
DiTMGames tarafından geliştirilen ve yayınlanan Nightmare, tek oyunculu korku oyunları arasında yerini alıyor. Kendinizi akılalmaz bir kabusun içerisinde bulduğunu bu hayatta kalma-korku oyununda, gerekli olan öğeleri toplayın ve rüyadan uyanmaya çalışın.
Gerçekçi grafikler ve tam anlamıyla bir korku oyunundaymışçasına hissettiren atmosfer, oyunculara bağımlılık yapıcı bir deneyim sunuyor. Sizi her zaman stres altına alan grafikler eşliğinde ana hedefiniz olan uyanmaya çalışın ve oyun ilerledikçe artan zorluğa karşı mücadele verin.
Nightmare'da, çeşitli ışıklı cihazları bulmalı ve aklı sağlığınızı yukarı yönde etkilemelisiniz. Aksi takdirde yaratıkların hezimetine uğrayabilir ve akıl sağlığınızı kaybedebilirsiniz. Ev içerisinde birçok yaratıkla karşılaşacak ve onları elinizdeki fenerle yakabileceksiniz. Tek yapmanız gereken uyanmak!
En İyi Tek Kişilik Korku Oyunları
Korku türü tekrar yükselişe geçti diyebiliriz. Pek çok tek kişilik korku oyunu tekrardan gündeme geldi. Bazılarının yeniden yapımı söz konusu bazılarının da devamı önümüzdeki yıllarda bizimle buluşacak.
Nightmare İndir
Her oyun bir öncekinden farklı olacağı için, oyuncular tekrar oynanabilirlik anlamında iyi bir deneyim yaşayabilecekler. Daha önce karşılaştığınız düşmanlarla karşılaşmayacak ve rastgele aktivitelerle karşılaşacaksınız.
Artan zorluk içerisinde kendinizi atmosferik korku deneyimine bırakmak istiyorsanız, siz de Nightmare indirin ve akıl sağlığınızı yüksek tutarak uyanmaya çalışın.
Nightmare Sistem Gereksinimleri
- 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
- İşletim Sistemi: Windows 10 (64bit)
- İşlemci: Intel Core i3 / AMD eşdeğeri
- Bellek: 8 GB RAM
- Ekran Kartı: 2 GB VRAM
- DirectX: Sürüm 11
- Depolama: 4 GB kullanılabilir alan