Korku dolu rüyalarınız yüzünden akıl sağlınızın düştüğü Nightmare'da, çeşitli öğeleri bularak uyanın ve yaratıklara karşı mücadele verin.

Berkcan Aktürk - 13 SAAT ÖNCE GÜNCELLENDİ

DiTMGames tarafından geliştirilen ve yayınlanan Nightmare, tek oyunculu korku oyunları arasında yerini alıyor. Kendinizi akılalmaz bir kabusun içerisinde bulduğunu bu hayatta kalma-korku oyununda, gerekli olan öğeleri toplayın ve rüyadan uyanmaya çalışın.

Gerçekçi grafikler ve tam anlamıyla bir korku oyunundaymışçasına hissettiren atmosfer, oyunculara bağımlılık yapıcı bir deneyim sunuyor. Sizi her zaman stres altına alan grafikler eşliğinde ana hedefiniz olan uyanmaya çalışın ve oyun ilerledikçe artan zorluğa karşı mücadele verin.

Nightmare'da, çeşitli ışıklı cihazları bulmalı ve aklı sağlığınızı yukarı yönde etkilemelisiniz. Aksi takdirde yaratıkların hezimetine uğrayabilir ve akıl sağlığınızı kaybedebilirsiniz. Ev içerisinde birçok yaratıkla karşılaşacak ve onları elinizdeki fenerle yakabileceksiniz. Tek yapmanız gereken uyanmak!

Nightmare İndir

Her oyun bir öncekinden farklı olacağı için, oyuncular tekrar oynanabilirlik anlamında iyi bir deneyim yaşayabilecekler. Daha önce karşılaştığınız düşmanlarla karşılaşmayacak ve rastgele aktivitelerle karşılaşacaksınız.

Artan zorluk içerisinde kendinizi atmosferik korku deneyimine bırakmak istiyorsanız, siz de Nightmare indirin ve akıl sağlığınızı yüksek tutarak uyanmaya çalışın.

Nightmare Sistem Gereksinimleri