Bilim kurgu öğelerini içerisinde barındıran Niktophobia, oyunculara korkunç anlar yaşatan bir çevrimiçi korku oyunudur.

Berkcan Aktürk - 2 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

1-4 oyuncuya kadar arkadaşlarınızla oynayabileceğiniz Niktophobia, oyuncuları uzay istasyonunda yabancı biyolojik örnekleri toplamak için görevlendirmektedir. Niktophobia, OldYacht tarafından geliştirilen bu oyunda, bilim kurgu korku türü ön plana çıkıyor ve uzayda geçen karaklık atmosfer oyunculara sunuluyor.

Uzay istasyonundaki görevleri yapmalı ve karşılaşacağınız korku dolu anlardan sakin bir şekilde ayrılmalısınız. Ancak işler beklenmedik bir şekilde ters gider ve oyuncular, hayatta kalmak için çeşitli araçları kullanmak zorunda kalır.

Niktophobia, hayatta kalma ve işbirliğine dayalı bir korku deneyim, sunuyor. Uzayda geçen atmosferik ortam, bilim kurgu ile korkuyu bir araya getiriyor. Arkadaşlarınızla birlikte istasyonun karanlık köşelerinde gizlenen tehlikelere karşı hayatta kalmaya çalışın ve gerilim dolu görevlerde eğlenceli anlar yaşayın.

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Görevler ve karanlık atmosferin yanı sıra oyunun görsel ve ses tasarımı, oyuncuları psikolojik olarak zorlayan bir deneyim yaratmak için detaylı olarak geliştirilmiştir. Her an komik olaylar yaşayabilir, zorlu görevlerde işbirliği yapabilir ve aniden korkunç yaratıklarla yüzleşebilirsiniz.

Siz de Niktophobia indirin ve 1 ila 4 oyuncuyla oynayabileceğiniz bu bilim kurgu korku oyununu deneyimleyin!

Niktophobia Sistem Gereksinimleri