No Plan B
- Lisans ÜCRETLİ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 1000 MB
- Üretici GFX47
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Aksiyon-strateji deneyimini oyunculara mükemmel bir şekilde yaşatan No Plan B'de, takımınızı kurun ve haritalardaki düşmanları taktiklerinizi oluşturarak alt edin!
Taktiksel olarak oldukça kapsamlı bir yapıya sahip olan No Plan B, oyunculara üstten görüş strateji oyunu deneyimi yaşatıyor. Belirli bir harita üzerindeki düşmanları öldürmek için kendi taktiğinizi oluşturun ve gerisine karışmayın. Tek yapmanız gereken karakterlerinizin hareket yönünü, teçhizatını ve nereyi hedef alması gerektiğini belirlemek olacaktır.
Karakterlerinizi ve silahlarınızı istediğiniz gibi özelleştirebilirsiniz. Farklı görevlerde kullanabileceğiniz benzersiz teçhizatları kuşanın, takımınızı oluşturun ve yönetin.
Her ne kadar basit bir kontrol mekaniği gibi gözükse de, aslında No Plan B fazlasıyla karmaşık bir yapıya sahiptir. Haritada bulunan kapıların açılmasına kadar siz yöneteceksiniz ve karakterlerinizi de bir yandan yöneteceksiniz. Gerekli taktikleri hazırladıktan sonra gelişmiş kamera görünümleri sayesinde çatışmayı izleyin ve hataları gözlemleyin.
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Taktiklerinizi yapıp oyunu başlattıktan sonra ikinci bir planınız olmadığını unutmayın. Hiçbir şekilde kontrol edemez ve yönlendirmeler yapamazsınız. Sadece oyun başındaki taktik sürecinde tüm stratejinizi gerçekleştirebilirsiniz.
Kapsamlı taktik yönetimlerinden ziyade silah güçlendirme açısından da etkileyici özelliklere sahip. Silah türünü, rengini, kabzasını, dürbününü ve daha onlarca geliştirilebilir parçayı ayarlayabilirsiniz.
Sonsuz tekrar oynanabilirlik sayesinde vaat ettiği her şeyi oyunculara sunan No Plan B'yi indirin ve sadece oyun içerisinde bulunan haritalarda değil, aynı zamanda topluluk tarafından hazırlanmış olan haritalarda da mücadele edin!
No Plan B Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows 10/11
- İşlemci: 2,2 GHz Çift çekirdekli
- Bellek: 2GB RAM
- Ekran Kartı: NVIDIA GTX 510+, Radeon HD5900+ veya Intel HD4000+
- DirectX: Sürüm 10
- Depolama: 1 GB kullanılabilir alan