Aksiyon-strateji deneyimini oyunculara mükemmel bir şekilde yaşatan No Plan B'de, takımınızı kurun ve haritalardaki düşmanları taktiklerinizi oluşturarak alt edin!

Berkcan Aktürk - 7 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Taktiksel olarak oldukça kapsamlı bir yapıya sahip olan No Plan B, oyunculara üstten görüş strateji oyunu deneyimi yaşatıyor. Belirli bir harita üzerindeki düşmanları öldürmek için kendi taktiğinizi oluşturun ve gerisine karışmayın. Tek yapmanız gereken karakterlerinizin hareket yönünü, teçhizatını ve nereyi hedef alması gerektiğini belirlemek olacaktır.

Karakterlerinizi ve silahlarınızı istediğiniz gibi özelleştirebilirsiniz. Farklı görevlerde kullanabileceğiniz benzersiz teçhizatları kuşanın, takımınızı oluşturun ve yönetin.

Her ne kadar basit bir kontrol mekaniği gibi gözükse de, aslında No Plan B fazlasıyla karmaşık bir yapıya sahiptir. Haritada bulunan kapıların açılmasına kadar siz yöneteceksiniz ve karakterlerinizi de bir yandan yöneteceksiniz. Gerekli taktikleri hazırladıktan sonra gelişmiş kamera görünümleri sayesinde çatışmayı izleyin ve hataları gözlemleyin.

No Plan B İndir

Taktiklerinizi yapıp oyunu başlattıktan sonra ikinci bir planınız olmadığını unutmayın. Hiçbir şekilde kontrol edemez ve yönlendirmeler yapamazsınız. Sadece oyun başındaki taktik sürecinde tüm stratejinizi gerçekleştirebilirsiniz.

Kapsamlı taktik yönetimlerinden ziyade silah güçlendirme açısından da etkileyici özelliklere sahip. Silah türünü, rengini, kabzasını, dürbününü ve daha onlarca geliştirilebilir parçayı ayarlayabilirsiniz.

Sonsuz tekrar oynanabilirlik sayesinde vaat ettiği her şeyi oyunculara sunan No Plan B'yi indirin ve sadece oyun içerisinde bulunan haritalarda değil, aynı zamanda topluluk tarafından hazırlanmış olan haritalarda da mücadele edin!

No Plan B Sistem Gereksinimleri