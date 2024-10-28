NowGoal APK, Android cihazlarınızda kullanabileceğiniz bir futbol canlı skor takip etme uygulamasıdır.

Berkcan Aktürk - 46 SANİYE ÖNCE GÜNCELLENDİ

Futbol severler için geliştirilen NowGoal APK, futbol maçlarının canlı sonuçlarını kullanıcılarla buluşturuyor. Dünyanın her yerindeki liglerden müsabakalara kadar, tümünü doğru bir şekilde aktaran NowGoal canlı skor uygulaması, maçlarının canlı yayınlarını da içerisinde barındırmaktadır.

Premier Lig, Şampiyonlar Ligi, Bundesliga, La Liga ve daha birçok dünya devi ligin sonuçlarını anlık olarak görüntüleyebilirsiniz. Basit arayüze sahip olmasıyla ön plana çıkan uygulama, kullanım konusunda oldukça kolaydır. İstediğiniz herhangi bir maça veya lige erişmek için ekranda bulunan sekmeleri takip edebilir ve en düşük seviyeli liglere kadar bilgi sahibi olabilirsiniz.

NowGoal APK İndir

NowGoal APK'daki canlı maç sekmesinde, tüm canlı maçları görüntüleyin ve yaşananlardan anında haber alın. Tuttuğunuz bir takım varsa, o takımı favorilerinize ekleyebilirsiniz. Bu sayede hem maçlarından haberdar olabilir hem de maç sırasındaki olayları canlı bir şekilde takip edebilirsiniz.

Canlı maç takip etme uygulaması olan NowGoal APK'yı indirin ve siz de dünyanın her yerindeki futbol müsabakalarından anında bilgi alın!

NowGoal Uygulaması Özellikleri