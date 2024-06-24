Açık dünya hayatta kalma oyunu olan Ocean World: Eden Crafters, ana oyunun ücretsiz bir versiyonu olarak karşımıza çıkıyor.

Berkcan Aktürk - 7 SAAT ÖNCE GÜNCELLENDİ

2024 yılında oyuncularla buluşacak olan Eden Crafters'ın ücretsiz bir versiyonu olan Ocean World: Eden Crafters, gezegenlerdeki hayatta kalma deneyimini oyunculara sunmaktadır. Farklı bir gezegende hayatta kalmaya çalıştığınız bu oyunda, zanaat ve otomasyon yolculuğuna çıkarak koloninizi güçlendirebilirsiniz.

Tarayıcılarınız birçok su tespit etti. Sonunda yaşam uygun bir gezegen buldunuz. Artık bu gezegeni insanlık için yaşanabilir bir sığınağa dönüştürmek sizin elinizde. Etrafınızdaki malzemeleri toplayın, gerekli araçları yapın ve büyük şehrinizin adımlarını atın.

Ocean World: Eden Crafters İndir

Çeşitli fabrikasyon sistemleri oluşturmalı ve kaynak toplama gibi işlemleri otomatik hale getirmelisiniz. Ayrıca yaşadığınız gezegen için de geliştirmeler yapmalısınız. İklimi yumuşatmalı, nefes alınabilen bir atmosfer yaratmalı ve insanlara uygun hale getirmelisiniz.

Ana oyunun ücretsiz bir bölümü olduğu için kısa bir oynanışla karşılaşabilirsiniz. Lakin kesinlikle tatmin olacak ve açık dünya hayatta kalma hazzını alacaksınız. Siz de Ocean World: Eden Crafters indirin ve gelişen bir cenneti farklı gezegenlerde oluşturun!

Ocean World: Eden Crafters Sistem Gereksinimleri