Old Market Simulator, kendi marketinizi oluşturabildiğiniz bir co-op simülasyon oyunudur.

Berkcan Aktürk - 30 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Eski zamanlarda geçen simülasyon oyunu Old Market Simulator, sizi bir tüccar macerasının içine sokuyor. İster tek başınıza isterseniz de arkadaşınızla birlikte oynayabileceğiniz bu oyunda, kendi marketinizi oluşturun ve gittikçe büyütün. Çeşitli toptancılardan ürün satın alarak, kar payı koyun ve müşterilerinize sunun.

Siz ve arkadaşınız, kuracağınız marketi genişletmek için birlikte çalışacaksınız. Marketin ürün, dekorasyon, fiyatlandırma ve diğer tüm işleri beraber halletmelisiniz. Sadece tüccarlardan ürün satın almak yerine kendi ürünlerinizi ekerek, mağazanızda satabilir ve daha fazla kazanç elde edebilirsiniz.

Marketinizi gitgide büyütün ve bünyenize çalışanlar alın. Herhangi bir ihtiyacınız için işe yeni birini alabilir ve mağazanızın süreçlerini otomatik hale getirebilirsiniz.

Old Market Simulator İndir

Dediğimiz gibi eski zamanlarda geçen bu yapım, grafik ve oynanış açısından oyunculara tatmin edici bir yapı sunmaktadır. Simülasyon oyunlarından beklenti, iyi bir görsellik olmasından daha çok oynanış açısından iyi olmasıdır.

Farklı içerikleri, ürünleri ve gelişim süreçlerini barındıran bu market simülasyon oyunu Old Market Simulator'ı indirerek, siz de kendi marketinizi arkadaşlarınızla birlikte oluşturabilirsiniz.

Old Market Simulator Sistem Gereksinimleri