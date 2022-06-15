Old World kaliteli grafikleri ve zengin içeriği ile Windows oyuncularına rekabet dolu bir atmosfer sunacak.

Doğukan Çağlakpınar - 4 SAAT ÖNCE GÜNCELLENDİ

Steam'de simülasyon oyunları arasına yeni katılan Old World isimli simülasyon oyunu şu sıralar oyuncular tarafından ilgiyle oynanıyor. Mohawk Games tarafından geliştirilen ve Steam üzerinde Hooded Horse tarafından yayınlanan Old World oyuncuları da tatmin etmeyi ihmal etmedi. Steam üzerinde 'çoğunlukla olumlu' olarak ifade edilen başarılı yapım, 2022 yılında çıkacak oyunlar arasında yer alıyordu. Geçtiğimiz Mayıs ayında Steam'de lansmana çıkan başarılı oyun, oyuncularına dilerlerse tek oyunculu dilerlerse de çok oyunculu olarak oynama fırsatı veriyor. Ortak bölünmüş ekranda da oynayabilecek olan oyuncular, bu sayede bir arkadaşlarını daha oyuna dahil edebilecekler. Orta seviye grafiklerin ve oldukça zengin içeriklerinin yer aldığı simülasyon oyununda, aksiyon ve gerilimden ziyade doğru kararlar iler rakiplerimizi etkisiz hale getireceğiz. Çapraz platform desteği ile farklı platformlardaki oyuncuları karşı karşıya getirecek olan yapım, bu özelliği ile diğer platformlar için de yeşil ışık yakmış oldu.

Old World Özellikleri

Orta seviye grafik açıları,

Zengin içerik,

Çeşitli analizler,

Tek oyunculu ve çok oyunculu oynanış modları,

Çapraz platform desteği,

Sadece İngilizce dil desteği,

Seviye sistemi

Steam üzerinde lansmana çıkan başarılı strateji oyunu, bünyesinde sadece İngilizce dil desteğine yer verdi. 7 farklı krallığın daha doğrusu kültürün yer aldığı oyunda, oyuncular kendilerine hitap eden kültürü seçebilecek ve oyun içerisinde o kültür ile etkileşime girebilecekler. Hikaye bazlı kısa metinler ile oyuncuları bilgilendirmeyi de ihmal etmeyen yapım, çeşitli ses efektleri ile akıcı bir hikayeyi deneyimletiyor.Görsel efektlerden de uzak olan strateji oyunu, başarılı satışlarını gerçekleştirmeye devam ediyor. Tarihsel savaşları konu alarak geliştirilen oyun, sıra tabanlı strateji ve taktiksel oyunu olarak ifade ediliyor.

Mayıs 2022'de lansmana çıkmasına rağmen adından söz ettirerek satışlarını artırmayı başaran strateji oyunu başarılı gidişatına kaldığı yerden devam ediyor.

Old World İndir

Steam üzerinde satışlarına devam eden Old World isimli oyun ile sürükleyici bir strateji dünyasına girebilirsiniz. Şimdiden iyi eğlenceler dileriz.

Old World Minimum Sistem Gereksinimleri

• 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

• İşletim Sistemi: Windows® 7 SP1 64 Bit

• İşlemci: Intel i5-6400 2.7ghz or similar

• Bellek: 8 GB RAM

• Ekran Kartı: NVIDIA GTX 770 / AMD R9 290

• DirectX: Sürüm 11

• Depolama: 10 GB kullanılabilir alan

Old World Önerilen Sistem Gereksinimleri

• 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

• İşletim Sistemi: Windows® 10 Home 64 Bit

• İşlemci: Intel i5-8500 3ghz or similar

• Bellek: 16 GB RAM

• Ekran Kartı: NVIDIA GTX 1060 / AMD RX 5500-XT

• DirectX: Sürüm 12

• Depolama: 14 GB kullanılabilir alan