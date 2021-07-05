Otelz.com, tatilcilerin en çok tercih ettiği otel rezervasyonu uygulamalarından biri.

Erkan Calp - 15 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Otelz.com, ön ödemesiz otel ve tatil rezervasyonu sunmasıyla dikkat çeken seyahat uygulaması. Kolay kullanılması, tüketicilerden para tahsil etmemesi, hızlı ve güvenilir olmasıyla online seyahat acentaları arasında en çok tercih edilen markalardan biri olan Otelz.com, 16.000’den fazla otele online oda rezervasyonu yapılmasını sağlıyor. Otelz.com mobil uygulamasından kolay ve güvenli bir şekilde rezervasyon yapabilirsiniz.

Otelz.com - Ön Ödemesiz Otel Rezervasyonu

Türkiye’nin en büyük online rezervasyon sitesi Otelz.com'un uygulamasını Android telefonunuza yükleyerek kolayca tatil planlaması yapabilirsiniz. Otel, daire, villa, pansiyon, motel, bungalov ve daha birçok tesis türünde en uygun fiyatlarda konaklayabilir, erken rezervasyon veya son dikkat fırsatlarını bulabilir, ön ödemesiz otel rezervasyonu yapıp ödemenizi otelde yapma imkanına kavulaşabilirsiniz. Otelz, saatlik oda (tesislerin konakladığınız saat kadar ücretlendirdiği bir ödeme avantajı) ve otelofis gibi konaklama fırsatları da sunmaktadır.

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