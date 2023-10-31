Kendi adanızı oluşturduğunuz Outpath oyununda, toplayın, üretin ve kaynaklarınızı yönetin.

Berkcan Aktürk - 7 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Minecraft benzeri denebilecek oyunlar arasında yer alan Outpath, oyunculara birçok aktif ve pasif inşaat deneyimi sunuyor. Çokça oyunun bir karışımı olarak görünen bu oyunda, üretim yapın, inşa edin ve üssünüzü geliştirin. Ekipman toplayın, zanaat yapın veya etrafı keşfedin. Kendi hızınızda veya tarzınızda istediğiniz gibi oynayabildiğiniz bu oyunda, zaman sınırı ve baskı altında olmadan rahat bir oyun deneyimi yaşayın.

Kaynaklarınızı toplayın, depolayın ve envanterinizi en iyi şekilde yönetin. İşinize yarayacak eşyalar üretmelisiniz. Bunun içinde çevredeki ekipmanları toplamalı ve üretimde kullanmalısınız. Adanızı genişletmek için yeni adalar satın almalısınız.

Outpath İndir

Denizin üzerindeki küçük bir kara parçasını olabilecek en büyük şekilde genişletin ve kendi dünyanızı yaratın. İçerisine evler, köprüler ve aklınıza gelebilecek her şeyi koyun. Siz de Outpath indirerek, deniz üstündeki adanızı genişletin ve kaynaklarınızı yönetin.

Oyundaki en önemli şeylerden biri ise, gıda ihtiyacınız olacaktır. Etrafta bulduğunuz hayvanları toplayarak, onları pişirebilirsiniz. Ayrıca, dediğimiz gibi işlevli ekipmanlar üretmek de sizin avantajınıza olacaktır. Tahmin edeceğiniz üzere, denizin üzerindesiniz ve balık tutarak besin ihtiyacınızı karşılayabilirsiniz. Bu nedenle bir olta üretin ve balık tutun.

Outpath Sİstem Gereksinimleri