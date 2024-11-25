Yeniden yapım olarak karşımıza çıkan Papa's Pizzeria Deluxe oyununda, müşterilerinize pizza yapın ve işletmenizi geliştirin!

Berkcan Aktürk - 5 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Papa's Pizzeria Deluxe, oyunculara pizza yapma deneyimi sunan bir simülasyon oyunudur. Papa Louie'nin sadık müşterileri için pizzalar hazırlayacaksınız. Müşterilerinizin isteğine göre pizzalar hazırlamalı ve mevsimlik spesiyalleri menünüze eklemelisiniz.

Çeşitli hamurlar, soslar, peynirler ve farklı malzemeleri kullanarak, onlarca farklı pizza oluşturabilirsiniz. Papa's Pizzeria oyununun yeniden uyarlaması olarak karşımıza çıkan Papa's Pizzeria Deluxe'te, işletmenizin her türlü bölümüyle ilgileneceksiniz.

Siparişlerden, pizza yapımından, kasadan ve müşteri memnuniyetinden siz sorumlusunuz. Benzersiz siparişlerle birlikte yaklaşık 200 adet farklı pizza yapabileceksiniz.

Papa's Pizzeria Deluxe İndir

Papa's Pizzeria Deluxe, oyunculara sadece pizza yapma ve servis etme deneyimi sunmak yerine iş günü sonrasında oynayabilecekleri mini oyunları da içerisinde barındırmaktadır. 7 heyecan verici mini oyunla karşımıza çıkan oyunda, çeşitli oyun modlarını deneyimleyebilirsiniz.

Siz de Papa's Pizzeria Deluxe indirin ve yüzlerce farklı pizzayı müşterilerinizin beğenisine sunun!

Papa's Pizzeria Deluxe Sistem Gereksinimleri