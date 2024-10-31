Cam taşıma serüvenine adım attığınız Carry The Glass, arkadaşınızla oynayabileceğiniz eğlenceli bir co-op platform oyunudur.

Berkcan Aktürk - 12 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Arkadaşınızla birlikte oynayabileceğiniz Carry The Glass, ilginç inşaat işçilerini konu alan bir co-op platform oyunudur. Hem eğlenceli hem de zorlu bir yapıda olan Carry The Glass'ta, elinizdeki kırılgan camı platformları geçerek taşımaya çalışıyorsunuz.

Platformlardan atlayın, bulmacaları çözün, deliklerden geçin ve daha birçok engeli aşın! Engelleri daha kolay aşmak ve camı kırmamak için iletişim kurmanız da büyük önem taşımaktadır. İki oyuncudan birisi hızlı veya yavaş hareket ettiği anda camı kırabilir ve oyuna baştan başlayabilirsiniz.

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Camı kırmadan gökdelenin tepesine ulaştırabilecek misiniz? En çok güvendiğiniz arkadaşınızla birlikte cam taşıma serüvenine atılın ve eğlenceli fizik yapısı sayesinde mükemmel bir deneyim yaşayın.

Carry The Glass'ın iki farklı modu bulunuyor. Zor ve kolay olmak üzere ikiye ayrılan bu modlarda, eğer daha sakin bir deneyim yaşamak istiyorsanız, kolay modu oynayabilirsiniz. Lakin zorlukları aşacağınıza inancınız tamsa, zor mod tam da size göre olabilir!

Siz de Carry The Glass indirin ve arkadaşınızla birlikte eğlenceli cam taşıma yolculuğuna atılın!

Carry The Glass Sistem Gereksinimleri