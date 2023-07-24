Hayalinizdeki lunaparkı inşa edebildiğiniz Park Beyond'da, fizik kurallarını yok sayarak şaşırtıcı oyuncaklar inşa edebilirsiniz.

Berkcan Aktürk - 28 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Park beyond, kendinize ait lunapark oluşturmanıza olanak sağlıyor. Eğlenceli bir şekilde alışılmadık ve kendinize özgü lunaparkları yaratabilir, yerçekimi denen sinir bozucu engelden bu oyunda feragat edebilirsiniz. İnşa edebileceğiniz ve yaratabileceğiniz şeylerin sınır gerçekten yok denecek kadar az.

İlk görevinde sizi doğrudan oyunun içine sokuyor diyebilirim. Oyun, Dairenizin yangın merdiveninden bir roller coaster inşa etmenizi sağlıyor. Bu görevi oynamak sizi oyunun kontrolleriyle tanıştırıyor ve ardından ise eksantrik mekanik Blaze'in yardımıyla, şehirde gezinirken hız treni yapmanın temellerini öğreniyorsunuz. Yerleştirilebilen farklı yay türlerini, hizmet ettiği işlevleri ve rayların yüksekliğini ayarlayabiliyorsunuz. Hatta oyunda, bir roller coaster vagonunu büyük bir fırlatıcıyla bir raydan diğer raya fırlatabiliyorsunuz.

Park Beyond İndir

Lunaparkınızı başarılı kılan mekanikler hakkında bilgi sahibi olmanız aslında en önemli şeylerdendir. İlk görevinizi tamamladıktan sonra, sizi park yönetimiyle tanıştıracak. Bu aşamada ormanın derinliklerinde, yeni bir lunapark için vizyonunuz hakkında ilk sunumunuzu yapacaksınız diyebilirim. Doğru araç ve binaları yerleştirmekten çalışanlarınızı yönetmeye, bunların arasında yeni personel işe almak ve görev atamak dahil olmak üzere, hedef demografiye hitap etmeye kadar her şeyi siz yöneteceksiniz.

Oyunda en zorlayıcı şeylerden birisi ise, mağazalar ve binalar yaratmak olabilir. Önceden oluşturulmuş seçenekler olsa da, tamamen kendinize özel şeyler oluşturmak istiyorsanız, her ne kadar parçalara, modüllere, dekorlara sahip olsanız bile oluşturma sistemi ve menü seçeneklerini anlamak sizin için zorlayıcı olabilir.

Oyunda sadece hız trenleri yerleştirmekle kalmıyorsunuz, aynı zamanda aklınıza gelebilecek tüm lunapark aletlerini de ekleyebiliyorsunuz. Aletleri yerleştirirken zemin her zaman iyi olmuyor. Bazen bir aleti bir yere yerleştirmek veya sığdırmak için, etrafındaki alanı hafifçe düzenlemek gerekebiliyor. Bunun olmaması için, çok iyi bir planlama ile hangi aleti nereye koyacağınızı ve ne kadar yer kaplayacağını aklınızda hayal etmeniz gerekebilir. Hayalinizdeki lunaparkı inşa etmek ve çocukluğunuza tekrardan dönmek istiyorsanız, Park Beyond indirin ve fizik kurallarını lunaparkınızın dışında bırakın.

Park Beyond Sistem Gereksinimleri