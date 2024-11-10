Yüzlerce özelliği içerisinde barındıran PCalc APK, kullanışlı ve güçlü bir hesap makinesi uygulamasıdır.

Berkcan Aktürk - 3 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

lucasoft tarafından geliştirilen ve yayınlanan PCalc APK, oldukça kapsamlı bir Android hesap makinesi uygulamasıdır. Toplama, çıkarma, çarpma ve bölme hesaplamaları için ideal olan hesap makinesi, aynı zamanda birçok özelliği de içerisinde barındırıyor.

Hem ev hem de iş yerleri için uygun olan PCalc - Printing Calculator, Bluetooth aracılığıyla doğrudan bir termal yazıcıya da bağlanabilmektedir.

Temel hesaplama modları arasında birçok seçenek bulunmaktadır. Tarih, döviz kuru, indirim, vergi, satış fiyatı, kar marjı, maliyet ve daha birçok ihtiyacınız olan hesaplamayı kolaylıkla yapabilirsiniz. Kullanıcı dostu arayüze sahip olan PCalc APK, eski bir görselliğe ve basit kontrollere sahiptir.

PCalc APK İndir

PCalc - Hesap Makinesi, her bir cihaz için farklı klavye ve kontrol desteklerine sahiptir. Tablet ve telefonlarınızda rahatlıkla çalışabilir ve uyumlu bir optimizasyonu deneyimleyebilirsiniz.

PCalc APK, kullanıcıların bölgesel ayarlarını ayarlamasına olanak tanımaktadır. Bu sayede kullanıcılar, ondalık ayırıcının türünü ve binlik ayırıcısını rahatlıkla öğrendiği gibi kullanabilir. Eğer siz de işletmelerinizde ve evinizde kapsamlı bir hesap makinesi arıyorsanız, PCalc APK indirin ve istediğiniz tüm hesaplamaları kolaylıkla yapın!

PCalc - Printing Calculator Uygulaması Özellikleri