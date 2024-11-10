PCalc APK
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 11 MB
- Üretici lucasoft
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Yüzlerce özelliği içerisinde barındıran PCalc APK, kullanışlı ve güçlü bir hesap makinesi uygulamasıdır.
lucasoft tarafından geliştirilen ve yayınlanan PCalc APK, oldukça kapsamlı bir Android hesap makinesi uygulamasıdır. Toplama, çıkarma, çarpma ve bölme hesaplamaları için ideal olan hesap makinesi, aynı zamanda birçok özelliği de içerisinde barındırıyor.
Hem ev hem de iş yerleri için uygun olan PCalc - Printing Calculator, Bluetooth aracılığıyla doğrudan bir termal yazıcıya da bağlanabilmektedir.
Temel hesaplama modları arasında birçok seçenek bulunmaktadır. Tarih, döviz kuru, indirim, vergi, satış fiyatı, kar marjı, maliyet ve daha birçok ihtiyacınız olan hesaplamayı kolaylıkla yapabilirsiniz. Kullanıcı dostu arayüze sahip olan PCalc APK, eski bir görselliğe ve basit kontrollere sahiptir.
PCalc APK İndir
PCalc - Hesap Makinesi, her bir cihaz için farklı klavye ve kontrol desteklerine sahiptir. Tablet ve telefonlarınızda rahatlıkla çalışabilir ve uyumlu bir optimizasyonu deneyimleyebilirsiniz.
PCalc APK, kullanıcıların bölgesel ayarlarını ayarlamasına olanak tanımaktadır. Bu sayede kullanıcılar, ondalık ayırıcının türünü ve binlik ayırıcısını rahatlıkla öğrendiği gibi kullanabilir. Eğer siz de işletmelerinizde ve evinizde kapsamlı bir hesap makinesi arıyorsanız, PCalc APK indirin ve istediğiniz tüm hesaplamaları kolaylıkla yapın!
PCalc - Printing Calculator Uygulaması Özellikleri
- Kapsamlı Android hesap makinesi
- Basit matematiksel hesaplamalar
- Döviz hesaplayıcısı
- İşletmeler için kar marjı ve maliyet hesaplama
- Vergi hesaplama
- Yüzde hesaplama
- Bölgelere göre ondalık ve binlik ayırıcısı
- Sezgisel ve güçlü hesap makinesi
- Bluetooth ile termal yazıcıya bağlanma
- Kullanıcı dostu arayüz