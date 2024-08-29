Eczacılık deneyimi yaşatan Pharmacy Simulator, kendi işletmenizi kurup geliştirebildiğiniz bir simülasyon oyunudur.

Berkcan Aktürk - 11 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Pharmacy Simulator, kendi eczane işletmenizi kurabileceğiniz bir simülasyon oyunudur. Her türlü simülasyon oyununun piyasaya sürülmesiyle birlikte farklı türden simülatörlerle de karşılaşmaktayız. Buna benzer tarzda oyunlarda olduğu gibi Pharmacy Simulator oyununda da işletmenizi dekore edin, düzenleyin ve müşterilere hazır hale getirin.

Raflarınızı ve dekorasyonunuzu hazırladığınıza göre artık ilaç ve yan ürünler satın alabilirsiniz. Aldığınız fiyatların üzerine kar koyarak, gelir ve giderlerinizi iyi bir şekilde ortalayabilirsiniz.

Yüzden fazla ilaç çeşidi satın alabilirsiniz. Tabii ilk zamanlar bu sayı az olsa da, ilerleyen süreçte her türden ilacı dükkanınızda bulunduracaksınız. Hastalıkların çeşidine göre ilaçlar temin etmeli ve hastalara yardımcı olarak işletme puanınızı yükseltmelisiniz.

Pharmacy Simulator İndir

Her eczanede gördüğünüz üzere kendi işletmenizde de yan ürünler bulundurabilirsiniz. Ayrıca, ürünleri doğru bir şekilde kategorize ederek müşterilerin işini kolaylaştırabilirsiniz.

Siz de Pharmacy Simulator indirin ve kapsamlı bir simülasyon deneyimi yaşayın!

Pharmacy Simulator Sistem Gereksinimleri