Ücretsiz olarak yayınlanan Photo Compress 2.0 ile fotoğraflarınızı hızlı bir şekilde düzenleyebileceksiniz.

Doğukan Çağlakpınar - 3 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Mobil uygulama dünyası her geçen gün büyümeye devam ediyor. Her gün yepyeni uygulama ve oyunlar piyasaya çıkmaya devam ederken, bu uygulama ve oyunlardan bazıları da kısa süre içerisinde milyonlara ulaşıyor. Son dönemlerde yükselişe geçen uygulamalar arasına adını yazdıran Photo Compress 2.0 apk indir ücretsiz olarak lansmana çıktı. Mobil resim düzenleme uygulamaları arasında yer alan Photo Compress 2.0 apk, 2016 yılında lansmana çıktı. Google Play üzerinde ücretsiz olarak yayınlanan başarılı resim düzenleme uygulaması, günümüzde milyonlarca kullanıcıya ev sahipliği yapıyor.

Photo Compress 2.0 Apk Özellikleri

Android sürüm,

Ücretsiz,

İngilizce dil desteği,

Fotoğrafları sıkıştırma,

Fotoğrafları kırpma,

Fotoğrafları boyutlandırma,

Aynı anda birden fazla fotoğrafı sıkıştırma ve yeniden düzenleme,

Görüntü kalitesi seçme,

Düzenlenen resimleri uygulama içinden paylaşma,

Reklamsız uygulama,

Kullanıcılarına reklamsız bir deneyim sunan Photo Compress 2.0 apk indir, kullanıcılara fotoğrafları kırpma, boyutlandırma ve sıkıştırma hizmeti sunuyor. İngilizce dil desteği ile 1 milyondan fazla kullanıcı tarafından kullanılan başarılı uygulama ile resimleri düzenleyebilecek ve kalitesini seçebileceksiniz. 10 fotoğrafa kadar toplu bir şekilde düzenleme ve sıkıştırma fırsatı veren uygulama, 10 fotoğraftan daha fazla toplu işlem için pro sürümünü kullanıcılarına sundu. Kullanıcılar ücretsiz sürümde aynı anda 10 farklı resmi düzenleyebilecek ve toplu bir şekilde sıkıştırabilecekler.

Basit bir kullanıma sahip olan başarılı uygulama günümüzde düzenli olarak da güncellemeler alıyor. Sade ve şık bir tasarıma sahip olan Photo Compress 2.0 apk yükle, çeşitli işlevsel özellikleri ile kullanıcılarını tatmin etmeye devam ediyor.

Photo Compress 2.0 Apk İndir

Android platformunda 1 milyondan fazla kullanıcıya ev sahipliği yapan Photo Compress 2.0 apk, Google Play üzerinde ücretsiz olarak dağıtılıyor. Kullanıcı kitlesini genişletmeye devam eden uygulama, başarılı bir resim düzenleme uygulaması olarak adından söz ettiriyor. Saawan Apps tarafından geliştirilen ve yayınlanan uygulama, başarılı gidişatına kaldığı yerden devam ediyor.