Photo Tools: compress, resize ile resimlerinizi ücretsiz olarak düzenleyebilirsiniz.

Doğukan Çağlakpınar - 5 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Resim düzenleme araçları arasına katılan ve beğenileri kazanan Photo Tools apk geniş kitlelere ulaşmaya devam ediyor. Kullanıcılarına resimleri düzenleme, sıkıştırma ve paylaşma fırsatı veren uygulama, Google Play üzerinden indirilip kullanılabiliyor. Android platformuna özgü olarak geliştirilen ve ücretsiz olarak yayınlanan yapım sayesinde kullanıcılar diledikleri resimi düzenleyebilecek, yeniden boyutlandırabilecek, kırpabilecek ve JPG ve PNG gibi dosya yapılarında kaydedebilecekler. Resimlere farklı efektleri kazandırabilen yapım, kullanıcılara bu resimleri paylaşabilme fırsatı da veriyor.

Photo Tools Apk Özellikleri

Resim kırpma,

Resim sıkıştırma,

Renk seçici,

JPG ve PNG gibi dosya uzantılarında kaydetme,

Resim boyutlandırma,

Kırpma aracı(1:1, 3:4, 16: 9vs)

Açık ve koyu tema,

Tüm araçlar tek bir yerde,

Orijinal fotoğrafları yedekler,

Toplu kaydetme,

Kaliteyi düşürmeden sıkıştırma,

Belirli bir boyuta göre yeniden boyutlandırma,

Resimleri paylaşma,

Ücretsiz olarak yayınlanan Photo Tools apk yükle günümüzde 5 binden fazla kullanıcı tarafından kullanılıyor. İngilizce dil desteği ile kullanılan resim düzenleme uygulaması ile resimleri sıkıştırabilir, kırpabilir ve farklı boyutlarda kaydedebilirsiniz. Kaliteyi düşürmeden kaydetme özelliği ile kullanıcılardan tam puan alan Photo Tools apk indir, tüm araçları tek bir nokta da kullanıcılarına sunuyor. Açık ve koyu bir temaya da sahip olan uygulama kullanıcıların gözlerini de yormuyor. Orijinal fotoğrafları yedekleyerek, düzenleme fırsatı veren yapım, toplu kaydetme özelliği sayesinde birden fazla resime aynı anda müdahale etme fırsatı sunuyor.

Google Play üzerinde Android kullanıcıları tarafından 5 üzerinden 4.7 olarak değerlendirildi. Aldığı güncellemeler ile kararlı yapısını güçlendiren uygulama günümüzde kitlesini genişletmeye devam ediyor.

Photo Tools Apk İndir

jApp tarafındna geliştirilen ve ücretsiz olarak yayınlanan Photo Tools apk, Android platformuna özgü olarak lansmana çıktı. Google Play üzerinde de yükselişte olan resim düzenleme programı İngilizce dil desteği ile kullanılıyor. Uygulama günümüzde 5 binden fazla kullanıcıya aktif olarak hizmet veriyor. Uygulamayı hemen indirebilir ve kullanmaya başlayabilirsiniz.