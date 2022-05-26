Picsart Photo Editor ile Windows bilgisayarınızda kolayca fotoğraf düzenleyebileceksiniz.

Doğukan Çağlakpınar - 23 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Günümüzün en popüler resim düzenleme araçlarından bir tanesi olan Picsart Photo Editor, Windows platformu kullanıcıları tarafından ücretsiz olarak indirilip kullanılıyor. Gelişmiş yapısı ve ücretsiz kullanımı sayesinde kullanıcılardan tam puan alan yapım, Microsoft Store üzerinden indirilip kullanılabiliyor. Kullanıcılarına kolaj yapıcı içerikler sunan fotoğraf düzenleme programı bünyesinde Türkçe dil desteğine de yer veriyor. Yıllardır Türkçe dahil olmak üzere 29 farklı dilde kullanılan başarılı uygulama aldığı güncellemeler ile yepyeni içeriklere de erişme fırsatı sunuyor. Uygulama sayesinde dilediğiniz fotoğrafı basit ve hızlı bir şekilde kullanabiirsiniz.

Picsart Photo Editor Özellikler

Yüzlerce şık fontla resimlere yazı yazın,

Tatil ve özel durum kutlamaları için çeşitli şablonlar,

Harika görsel efektler,

Popüler skeç efektleri,

Elle çizilmiş taslaklar,

Çok boyutlu görseller hazırlama,

Resimlerin rengini ayarlama,

Çift pozlamalar oluşturma,

Müthiş fırçalar,

Ücretsiz,

Türkçe dahil 29 farklı dil seçeneği,

Windows sürüm,

Güvenilir,

Basit kullanım,

Hızlı ve pratik,

Windows kullanıcılarına ücretsiz olarak sunulan Picsart Photo Editor ile dilediğiniz resmi kolay ve hızlı bir şekilde düzenleyebileceksiniz. Türkçe dil desteğine de sahip olan başarılı resim düzenleme programı ülkemizde ve dünya da milyonlarca kullanıcı tarafından kullanılıyor. Harika sihirli efektlere ev sahipliği yapan fotoğraf düzenleme uygulaması ile yüzlerce eşsiz font arasından seçim yapabilir, resimler üzerine yazılar yazabilirsiniz. Çok boyutlu sanat eserleri oluşturmak için de pek çok içeriğe sahip olan yapım, tek dokunuş ile resimler üzerindeki kusurları yok edebileceksiniz.

Milyonlarca çıkartmaya ev sahipliği yapan resim düzenleme programı, popüler skeç efektlerine de ev sahipliği yapıyor. Saniyeler içerisinde resimlere kolaj yapma fırsatı veren yapım, elle çizilmiş taslakları da bünyesinde bulunduruyor. Pek çok işlevsel araçları kullanıcılarına sunan başarılı uygulama, basit kullanımı ile her kesimden kullanıcıya hitap ediyor.

Picsart Photo Editor İndir

Uygulamayı Microsoft Store üzerinden ücretsiz olarak indirip kullanmaya başlayabilirsiniz. Uygulama Windows platformunda kullanılabilmektedir.