HD ve 4K çözünürlükte duvar kağıtlarını içerisinde barındıran PixLayer APK'da, ana ve kilit ekranınızı basit bir şekilde özelleştirebilirsiniz.

Berkcan Aktürk - 3 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

PixLayer APK, Android cihazlarınızda kullanabileceğiniz bir duvar kağıdı uygulamasıdır. Kapsamlı bir duvar kağıdı kütüphanesine ev sahipliği yapan PixLayer, kullanıcılara ana sayfa ve kilit ekranı özelleştirme desteği de sunmaktadır. İstediğiniz duvar kağıdını seçin ve yüksek kalitede telefonunuzun ekranına ekleyin.

Tüm duvar kağıtları HD ve 4K çözünürlükte mevcuttur. Ekranınızın öne çıkmasını sağlayan eşsiz duvar kağıtları, çeşitli kategorilerde karşınıza çıkmaktadır. Minimalist tasarımlar, aşk dolu renkler, manzaralar ve daha birçok şık tasarımlar arasından en çok yakışanı özelleştirerek kullanabilirsiniz.

PixLayer APK, kullanıcı dostu ve sezgisel arayüzü sayesinde basit bir deneyim sunmaktadır. Tek yapmanız gereken duvar kağıtlarıyla dolu olan kütüphanede dolaşmak, beğendiğinizi seçmek ve özelleştirmek olacaktır.

PixLayer APK İndir

Basit gezinme, tek tıklamayla oluşturulan duvar kağıtları ve kolay özelleştirme desteğiyle birlikte birçok özelliği zahmetsiz hale getirmektedir. Siz de yüzlerce duvar kağıdı arasından seçim yapmak istiyorsanız, PixLayer APK indirin ve 4K kalitedeki görselleri telefonunuzun ana veya kilit ekranına ekleyin.

PixLayer, hiçbir kişisel veri toplamaz ve gizliliğinizi en yüksek seviyede korur. Güvenle cihazınızın izinlerini verebilir ve kendi duvar kağıtlarınızı uygulama içerisinde düzenleyebilirsiniz.

PixLayer Uygulaması Özellikleri