Uyuyarak Pokemon Toplamanızı Sağlayan Pokémon Sleep Rekor Kırıyor!

Oyuncuları uyurken oynamaya teşvik eden bir oyun olan Pokémon Sleep, App Store listelerinde hızla 6 numaraya yükseldi. The Pokémon Company tarafından geliştirilen oyun, Pokémon Go'nun başarısını tekrarlamayı hedefliyor.

Kullanıcılar oyunu oynamak için uygulamayı iPhone'larına indiriyor ya da uykuyu takip etmek ve kolaylaştırmak için ayrı bir ücretli aksesuar kullanıyor. Oyuncular uyandıklarında uyku düzenleri hakkında bilgilendiriliyor ve uyku verilerine göre yakalanan Pokémon'larla ödüllendiriliyor.

Oyun Popülerliğine Rağmen Birçok Eleştiriye Maruz Kaldı

Popülerliğine rağmen Pokémon Sleep, uyku takibi sırasında ekranın açık tutulması gerekliliği ve oyunun sıkıcı günlük görevler gerektirmesi gibi şikayetlerle bazı olumsuz eleştiriler de aldı. Yine de hem App Store hem de Google Play Store'da milyonlarca kez indirildi.

Oyunun başarısı, uyku ile ilgili teknolojilere ve giyilebilir cihazlara olan ilginin arttığı bir dönemde geldi. Aralarında Apple, Garmin ve Whoop'un da bulunduğu çeşitli şirketler hâlihazırda uyku alışkanlıklarını takip ederken, diğerleri de kullanıcıların uyku kalitesini artırmak için yeni teknolojiler geliştirmeye odaklanıyor.

Peki siz Pokémon Sleep'i denediniz mi? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.