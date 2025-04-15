Zorlu parkurları ve mitolojik düşmanları içerisinde barındıran Prince of Persia: Lost Crown APK, Android cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir aksiyon-macera oyunudur.

Berkcan Aktürk - 2 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Oyuncular tarafından büyük beğeni toplayan ve mobil sürümüyle karşımıza çıkan Prince of Persia: Lost Crown APK, mitolojik dünyada geçen bir aksiyon-macera platform oyunudur. Genç kahraman Sargon olarak çıktığınız bu yolda, beklenmedik engellerle başa çıkmak zorunda kalacaksınız. Tüm engelleri aşın, bulmacaları çözün ve sona ulaşmaya çalışın.

Tüm macera boyunca öldürücü mitolojik düşmanlar peşinizde olacak. Prens Ghassan'ı kurtarma göreviniz boyunca benzersiz güçlerde utalaşmanız, komboları öğrenmeniz ve platform becerilerinde ustalaşmanız gerekecek.

Pers dünyasında geçen bu mitolojik macera oyununda, hem dövüş hem de platform bakımından eğlenceli anlar yaşayacaksınız. Oyunun belirli anlarında karşınıza çıkan zorlu düşmanları alt ederek, yolunuza devam edin ve bir sonraki savaşınıza giderken zorlu parkurları tamamlamaya çalışın.

Prince of Persia: Lost Crown APK İndir

Mobil cihazlar için özenle yenilenen Prince of Persia: Lost Crown Mobile APK, kontrol açısından da oyunculara büyük kolaylık sunmaktadır. Kontrol düğmelerinin konumunu ve boyutunu istediğiniz gibi özelleştirerek, oyun deneyiminizi kendi beğeninize göre ayarlayabilirsiniz.

Ayrıca, harici kumanda desteği sayesinde kontrolcüyle de Prince of Persia: Lost Crown oynayabilirsiniz. Eğer hala kontrollerde sorun yaşıyorsanız, oyunun sunduğu otomatik modlardan yararlanabilirsiniz. Saldırıları, savunmaları ve özel iksirleri otomatik olarak yapabilirsiniz.

İlk olarak PC ve konsollarda karşımıza çıkan bu oyun, hikayesi ve oynanışıyla oyuncular tarafından oldukça beğenilmişti. Eğer siz de aksiyon ve macera deneyiminizi zorlu parkurlarla birleştirmek istiyorsanız, Prince of Persia: Lost Crown APK indirebilirsiniz.