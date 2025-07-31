Prison Escape Simulator: Dig Out
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 11.72 GB
- Üretici PlayWay S.A
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Prison Escape Simulator: Dig Out, hapishaneden kaçmaya çalıştığınız bir simülasyon oyunudur.
PlayWay S.A. tarafından yayınlanan Prison Escape Simulator: Dig Out, hapishanedeki bir mahkumu canlandırdığınız bir simülasyon oyunudur. Hapishanede uzun süredir mahkumsunuz ve artık çıkmanız gerekiyor. Kaçmak için tüm planı yapın, gardiyanlara yakalanmamaya çalışın ve hayatta kalmanın yollarını arayın.
Hapishaneden kaçmak istiyorsanız, ilk olarak hayatta kalmanız gerekiyor. Atıştırmalıklarınızı çeşitli kazmalarla takas etmelisiniz. Kazmaları ve diğer aletleri takas ederek hapishaneden kaçış yolu oluşturmalısınız.
Kazdığınız zamanları iyi seçmeli ve asla gardiyanlara yakalanmamalısınız. Hücrenizden çıkan kumu elbet bir yere boşaltmalısınız. Bunun için tuvaletleri kullanabilir ve kumunuzu saklayabilirsiniz. Ayrıca, kazdığınız alanın üstünü halıyla kapatmalı ve gittikçe daha büyük ekipmanlar edinmelisiniz.
Prison Escape Simulator: Dig Out İndir
Simülasyon oyunları arasında en dikkat çeken yapımlardan biri olan Prison Escape Simulator: Dig Out, hem aksiyon hem de simülasyonu aynı anda yaşatmaktadır. Hapishaneden kaçarken birçok olay yaşayacak ve film tadında bir oyun deneyimi yaşayacaksınız.
Siz de Prison Escape Simulator: Dig Out indirin ve başarılı bir şekilde hapishaneden kaçmaya çalışın!
Prison Escape Simulator: Dig Out Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows (64-bit) 10
- İşlemci: Intel Core i3-3220 / i3-13100T, AMD A10 6800K / Athlon X4 950
- Bellek: 4 GB RAM
- Ekran Kartı: NVidia GeForce GTX 660 2GB / GTX 1050 2GB, AMD Radeon R7 265 2GB / RX 460 2GB
- DirectX: Sürüm 11
- Depolama: 12 GB kullanılabilir alan
- İlave Notlar: 1080p 60fps