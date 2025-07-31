Prison Escape Simulator: Dig Out, hapishaneden kaçmaya çalıştığınız bir simülasyon oyunudur.

Berkcan Aktürk - 13 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

PlayWay S.A. tarafından yayınlanan Prison Escape Simulator: Dig Out, hapishanedeki bir mahkumu canlandırdığınız bir simülasyon oyunudur. Hapishanede uzun süredir mahkumsunuz ve artık çıkmanız gerekiyor. Kaçmak için tüm planı yapın, gardiyanlara yakalanmamaya çalışın ve hayatta kalmanın yollarını arayın.

Hapishaneden kaçmak istiyorsanız, ilk olarak hayatta kalmanız gerekiyor. Atıştırmalıklarınızı çeşitli kazmalarla takas etmelisiniz. Kazmaları ve diğer aletleri takas ederek hapishaneden kaçış yolu oluşturmalısınız.

Kazdığınız zamanları iyi seçmeli ve asla gardiyanlara yakalanmamalısınız. Hücrenizden çıkan kumu elbet bir yere boşaltmalısınız. Bunun için tuvaletleri kullanabilir ve kumunuzu saklayabilirsiniz. Ayrıca, kazdığınız alanın üstünü halıyla kapatmalı ve gittikçe daha büyük ekipmanlar edinmelisiniz.

Prison Escape Simulator: Dig Out İndir

Simülasyon oyunları arasında en dikkat çeken yapımlardan biri olan Prison Escape Simulator: Dig Out, hem aksiyon hem de simülasyonu aynı anda yaşatmaktadır. Hapishaneden kaçarken birçok olay yaşayacak ve film tadında bir oyun deneyimi yaşayacaksınız.

Siz de Prison Escape Simulator: Dig Out indirin ve başarılı bir şekilde hapishaneden kaçmaya çalışın!

Prison Escape Simulator: Dig Out Sistem Gereksinimleri