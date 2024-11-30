Pro Basketball Manager 2025, basketbol takımınızı yönetebileceğiniz bir menajerlik oyunudur.

Berkcan Aktürk - 3 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Daha çok futbol tarafında popülerliğini kazanmış olan menajerlik oyunları, neredeyse her branşta kendi oyuncu kitlesini yaratmış durumdadır. Kendi basketbol takımınızı kurup yönetebileceğiniz Pro Basketball Manager 2025, 2000'den fazla profesyonel takımı içerisinde barındıran bir basketbol menajerlik oyunudur.

Hem saha içinde hem de saha dışında birçok karar alacaksınız. Vereceğiniz tüm kararlar halihazırda bulunduğunuz lige veya turnuvaya etki etmektedir. Oyuncularınızın gelişimi, takımın yükselişi ve koçluk kariyerinizin en iyi yerlere gelmesi için tüm noktalarda doğru kararlar verin.

Pro Basketball Manager 2025 İndir

Pro Basketball Manager 2025, içerisinde gerçek hayattan birçok turnuva ve ligi barındırmaktadır. Koçluk becerinizi artırdıktan sonra ulusal takımlar yönetebilir ve dünya çapında tanınmış bir koç olabilirsiniz.

Sadece taktik kararlar değil, aynı zamanda kulübün yönetimindeki kararları da siz alacaksınız. Tesislerden antrenmanlara, oyuncu sözleşmelerinden transferlere kadar, her şeyle siz ilgilenin.

Geniş kapsamlı oyuncu izleme özellikleri sayesinde takımınıza almak istediğiniz basketbolcuları yakından takip edebilirsiniz. İster dünya yıldızlarını, isterseniz genç sporcuları kadronuza katabilirsiniz.

Siz de Pro Basketball Manager 2025 indirin ve basketbol takımınızın tüm yönetiminden sorumlu olun!

Pro Basketball Manager 2025 Sistem Gereksinimleri