Proteus, baskı devre çizimi, elektronik devre şeması hazırlamak ve devreleri simüle etmek için kullanabileceğiniz bir yazılımdır.

ümit kaya - 6 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Proteus, baskı devre çizimi, elektrik, elektronik devre şeması hazırlamak da ve bu devreleri simüle etmek de kullanılan bir yazılımdır. Meslek liselerindeki öğrenciler tarafından kullanılan program sayesinde kullanıcılar elektrik devreleri hazırlayabilir ve prototipleri hayata geçirebilirler. Ücretsiz olarak indirilen uygulama, basit bir kullanıma sahip.

Proteus programı

İsis ( şema çizim )

Ares ( baskı devre çizim )

alt programları olmak üzere iki modülden oluşur. İsiste elektronik devre çizim işlemini gerçekleştirirken, bunun yanında devrenin analizi de yapılabilmektedir. İsiste çizilmiş olan bu devre aynı zamanda arese aktarılmak suretiyle çizimleri otomatik olarak baskı devre çizimi gerçekleştirilir.

Proteus ile yapmış oldugunuz devreyi çalıştırabilir malzeme almaya lehim yapmaya gerek kalmadan her türlü devre dizaynı yapabilirsiniz. Ayrıca baskılı devre çiziminide yapılabiliyor herşey sizin hayal gücünüze bağlı.

Eksiksiz bir paket olan PROTEUS ile, fikirden prototipe bütün adımları aynı arayüz ile kurgunuzun sürekliliğini bozmaksızın yürütürsünüz: 1º Devre şemasını çizin; 2º Testleri, simulasyonu sanal aygıtlarla tamamlayın; 3º Baskı devreyi hazırlayın.

Bundan sonrası prototipin eldesidir. Aslında, kendinize ve devrenize güveniyorsanız, "prototipe ne gerek, simule etmedik mi?" diyebilirsiniz! (Yine de, prototipten tasarruf etmeyin)

Hangi mikro denetleyiciler?

- PIC Micro 12-16-18 aileleri

- MCS51/52 Atmel89, Philips 8051FxRX

- HC11 MC68HC11A8 - MC68HC11E9

- BasicStamp BS1 - BS2

- Atmel AVR

Ares tasarım ekranı



Ares programı çalıştırıldığında aşağıdaki özellikleri kullanabilirsiniz;



1.Mesaj satırı



Programı yaptığı uyarılar ve hata mesajlarının gösterildiği satırdır. Ayrıca cizim yapılan kat bu satırdan seçilir.



2.Çalışma alanı



Malzemelerin(componet) yerleştirildiği ve çizimin yapıldığı alandır.



3.Durum satırı



Ekranın sol alt köşesindeki bölgedir. Orijine göre imlecin konumunu belirtir.



Orijin âOâ harfine basarak değiştirilebilir.



Koordinatlar âMâ harfine basarak mm yada inç olarak seçilebilir.



1000 th= 1 inç=2,54 cm



4.Kullanıcı kütüphanesi



Şeçilen malzemelerin , pad ve yol ölçülerinin bulunduğu kısımdır.



TASARIM EKRANI MÖNÜLERİ



Çalışma ekranının üzerinde bulunan bu mönülerin altında farklı komutlar bulunmaktadır. Bu mönülerin özellikleri ise şunladır.



File; (dosya) mönüsü



a-New Layout : Yeni çalışma sayfası açar



b-Load Layout : Önceden kaydedilmiş bir dosyanın açılmasında kullanılan komuttur.



c-Save Layout : Baskı devrenin kaydedilmesini sağlar.



d-Save Layout As :Dosyanın farklı bir isimle kaydedilmesini sağlar.



e-Clear netlis : Çalışılan devredeki ânetâ lerin hepsini siler.



f-İmport regition ışarıdan dosya transferi için kullanılan komuttur.



g-Export regition : Dışarıya dosya göndermek için kullanılan komuttur.



h- Çalışılan son dört dosyanın listelendiği yer



i-Exit : Programdan çıkış



Output; (çıktı) Mönüsü