Puffin Cloud Browser verimli internet kullanımı için tercih edilen ücretsiz bir tarayıcıdır.

Raşit Bütüner - 2 SAAT ÖNCE GÜNCELLENDİ

Puffin Cloud Browser standart hali ücretsiz olan yeni nesil bir tarayıcı olarak öne çıkıyor. İnternet tarayıcıları açısından önemi yadsınamayacak derecede büyük olan hız ve güvenlik konularındaki vaatleri neticesinde siz de Puffin Cloud Browser’ı indirerek kullanmaya başlayabilirsiniz.

Puffin Cloud Browser İndir

Puffin Cloud Browser abonelik sistemiyle çalışan bir tarayıcıdır. Bu kapsamda tarayıcı, kullanıcılarından aylık 1 Dolar; haftalık 0.25 Dolar, günlük olaraksa 0.05 Dolar ücret talep ediyor. Bu fiyatlar vergiye, döviz kuruna ve Google’ın ücret politikasına tabi olduğu için güvenlik konusunda herhangi bir şüpheniz olmasın.

Puffin Cloud Browser’ın güncel olarak sadece ABD ve Singapur’da sunucuları bulunuyor. Dolayısıyla Puffin’e bunların dışındaki bir ülkeden bağlanmak isterseniz coğrafi konum kısıtlamalarıyla karşılaşabilirsiniz. Ayrıca Puffin’in Çin, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelerde engellendiğini de belirtmek gerek.

Puffin Cloud Browser Özellikleri

Puffin Cloud Browser’ı kullanırken aldığınız hizmeti özelleştirmek istiyorsanız uygulama içinde satın alma seçenekleri bulunuyor. İhtiyaçlarınız doğrultusunda daha özel ve etkin bir tarayıcıya sahip olabilirsiniz.

Puffin’in öne çıkan özelliklerinden biri de kullanıcılarına sağlamış olduğu veri tasarrufudur. Puffin, web verilerini cihazınıza ulaştırmak için tescilli olan bir sıkıştırma algoritmasını kullanarak normal web taramalarında normal bant genişliğinizin %80’ine varan bir oranda tasarruf sağlar.

Puffin Cloud Browser’ın öne çıkan diğer özelliklerini şu şekilde sıralamak mümkün: