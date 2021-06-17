WinDynamicDesktop, macOS Mojave ile gelen Dinamik Masaüstünü Windows 10'a getiren ücretsiz bir program.

Erkan Calp - 8 SAAT ÖNCE GÜNCELLENDİ

WinDynamicDesktop, Mac’in dinamik masaüstünü Windows 10’a taşıyan ücretsiz ve ufak boyutlu bir program. macOS Mojave ile gelen, masaüstü duvar kağıdını otomatik olarak günün saatine göre uyarlayan dinamik masaüstü duvar kağıtlarını Windows 10 bilgisayarınızda hazırlamanıza imkan veren programın kullanımı da oldukça basit.

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macOS Mojave ile gelen dikkat çekici yeniliklerden birisi masaüstünüzü günün saatine bağlı otomatik olarak aydınlıktan karanlığa çeviren Dinamik Masaüstü WinDynamicDesktop ile Windows 10 bilgisayarlarda.

macOS ve Windows 10 hem açık hem de karanlık mod sunuyor. Gözleri yorduğundan ve gün içinde geçiş yapmak çok zahmetli olduğundan genellikle karanlık modu sürekli olarak açık tutuyoruz. Mojave’nin Dinamik Masaüstü gün içinde 16 farklı duvar kağıdı arasında sorunsuz bir şekilde geçiş yaparak günün saatine bağlı olarak aydınlık işletim sisteminden karanlık işletim sistemine geçiş yağmanızı sağlıyor. WinDynamicDesktop, Windows 10 bilgisayarınıza tam olarak aynı sistemi ve duvar kağıtlarını getiriyor. Programı indirdikten sonra günün saatine bağlı olarak duvar kağıtları arasında geçiş yapabilmek için konum izni vermeniz gerekiyor. İlk duvar kağıdı oldukça parlakken akşama doğru duvar kağıdı koyulaşıyor, bu da gözleri koruyor.

WinDynamicDesktop, görev çubuğuna yerleşerek arka planda çalışıyor. Aydınlık ve karanlık mod arasında elle de geçiş yapabiliyorsunuz. Hazır temalardan birini seçebilir veya özel temaları içe aktarabilir veya kendinizinkini oluşturabilirsiniz. Ayrıca uygulamayı Windows 10 tema rengini otomatik olarak değiştirecek veya konumunuzu düzenli aralıklarla güncelleyecek şekilde özelleştirebilirsiniz.