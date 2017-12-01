Qatar Airways
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 3
- DOSYA BOYUTU 88 MB
- Üretici Qatar Airways
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Qatar Airways uygulaması ile dünyanın birçok noktasına uçak bileti satın alabilirsiniz.
Qatar Airways uygulamasıyla Android cihazlarınızdan uçak bileti satın alabilirsiniz. Katar Havayolları’nın resmi uygulaması olan Qatar Airways, akıllı telefonlarınız üzerinden en uygun fiyatlarla uçak bileti satın alabilmenizi sağlıyor.
Türkiye’de İstanbul ve Ankara çıkışlı uçuş seçeneklerini inceleyebileceğiniz uygulamada ekonomi veya business için özel arama da yapabiliyorsunuz. Tek yönlü veya gidiş-dönüş uçak bileti satın alabileceğiniz uygulamada 7 günlük uçuş takvimiyle en düşük ücretler sizlere sunuluyor.
Qatar Airways İndir
Uçuşunuzdan önce check-in yapabilme ve biniş kartınızı e-postayla alabilme gibi özellikler de bulunan uygulamada, uçakta hemen gelmesi için yemek siparişinizi de biletinize ekleyebilirsiniz. Gideceğiniz konumdaki konaklama seçeneklerini de sizlere sunan Qatar Airways uygulaması, anında rezervasyon yapabilmenizi de sağlıyor.
Siz de Qatar Airways indirin ve uçak biletlerinizi satın alın ve takibinizi yapın!
Qatar Airways Uygulaması özellikleri
- Tek yön veya gidiş-dönüş seyahat planı
- Kolayca rezervasyon yapabilme
- Ekonomi ve Business uçuş aramaları
- 7 günlük en düşük ücretli uçuş takvimi
- Uçuş için yemek siparişi verebilme
- Güvenli ödeme seçenekleri
- Check-in ve biniş kartı
- Uçuş durumunu kontrol etme
- Konaklama için rezervasyon yapabilme
Qatar Airways
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 277 MB
- Üretici Qatar Airways
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Yurt dışı seyahatlerinizde uçak bileti satın almak istiyorsanız, Qatar Airways uygulamasını kullanabilirsiniz.
Qatar Airways uygulaması ile iOS cihazlarınızdan uçak bileti satın alabilirsiniz. Dünyaca ünlü Qatar Havayolları’nın resmi mobil uygulaması ile yurt dışı seyahatleriniz için uçak bileti satın alabiliyorsunuz.
Türkiye’deki birçok şehirden de dünyanın pek çok noktasına seyahat edebileceğiniz Qatar Airways uygulamasında, sizin için en uygun alternatif sunan rotayı ve aktarma seçeneklerini kullanabiliyorsunuz.
Uçak biletlerini farklı ödeme seçeneklerini kullanarak satın alabileceğiniz Qatar Airways uygulamasında, biletlerinizi de kolayca takip edebilir ve yönetebilirsiniz.
Qatar Airways İndir
Check-in işlemlerini de yine uygulama üzerinden yapabileceğiniz ve rötar, iptal gibi durumları takip edebileceğiniz Qatar Airways uygulamasında birçok kampanya ve fırsattan haberdar olarak uçuşlarınızı ucuza getirebilirsiniz. iPhone ve iPad cihazlarınıza indirebileceğiniz Qatar Airways uygulaması, ücretsiz olarak sunuluyor.
Qatar Airways Uygulaması özellikleri
- Uçuş planlama
- Çeşitli ödeme seçenekleri
- Seyahatlerinizi yönetme
- Check-in işlemleri
- Uçuş durumu bildirimleri
- Kampanyalar ve fırsatlar