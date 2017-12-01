Qatar Airways uygulaması ile dünyanın birçok noktasına uçak bileti satın alabilirsiniz.

Volkan Yılmaz - 30 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Qatar Airways uygulamasıyla Android cihazlarınızdan uçak bileti satın alabilirsiniz. Katar Havayolları’nın resmi uygulaması olan Qatar Airways, akıllı telefonlarınız üzerinden en uygun fiyatlarla uçak bileti satın alabilmenizi sağlıyor.

Türkiye’de İstanbul ve Ankara çıkışlı uçuş seçeneklerini inceleyebileceğiniz uygulamada ekonomi veya business için özel arama da yapabiliyorsunuz. Tek yönlü veya gidiş-dönüş uçak bileti satın alabileceğiniz uygulamada 7 günlük uçuş takvimiyle en düşük ücretler sizlere sunuluyor.

Qatar Airways İndir

Uçuşunuzdan önce check-in yapabilme ve biniş kartınızı e-postayla alabilme gibi özellikler de bulunan uygulamada, uçakta hemen gelmesi için yemek siparişinizi de biletinize ekleyebilirsiniz. Gideceğiniz konumdaki konaklama seçeneklerini de sizlere sunan Qatar Airways uygulaması, anında rezervasyon yapabilmenizi de sağlıyor.

Siz de Qatar Airways indirin ve uçak biletlerinizi satın alın ve takibinizi yapın!

Qatar Airways Uygulaması özellikleri