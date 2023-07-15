QuickEdit Text Editor, hem kod düzenleyici olarak, hem de bir metin düzenleyici olarak kullanabileceğiniz bir uygulamadır.

Berkcan Aktürk - 44 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Android için tasarlanan QuickEdit Text Editor, geliştirilmiş not defteri yapısıyla birlikte aynı zamanda, 50'den fazla programlama dili ile kodlama yapmanıza da olanak sağlıyor.

Büyük dosyalar ve uzunluğu binlerce satıra ulaşabilen QuickEdit, Java, HTML, CSS, XML, JavaScript, PHP, C++, C# ve birçok proglamlama dilinde de çalışabiliyor. Ortalama üstü bir metin düzenleme editörü olan bu uygulamayı, ücretsiz bir şekilde indirebilirsiniz.

QuickEdit Text Editor İndir

QuickEdit Text Editor, büyük dosyalarda büyük avantaj sağlıyor. Yüksek performansı sayesinde, büyük denilebilecek neredeyse on binlerce satırı aşkın metinleri sorunsuz çalıştırabiliyor. QuickEdit, size herhangi bir sınırlama koymuyor. Yaptığınız değişiklikleri geri alabilir ve tekrardan yapılandırabilirsiniz. Ayrıca, satır girintilerini görüntüleyebilir, arttırıp veya azaltabilirsiniz.

Birçok özellik sunan metin düzenleyicisi, otomatik karakter kodlama ve algılama özelliğine de sahip olarak tasarlandı. QuickEdit, aslında bakarsak bir kod düzenleyici olsa da, basit bir metin düzenleyicisi olarak da kullanılabiliyor. Siz de bir kod düzeleyici arıyorsanız QuickEdit Text Editor indirin ve hem büyük dosyalarla yüksek performansta çalışın, hem de birçok özelliği test etme şansı yakalayın.

QuickEdit Text Editor Özellikleri