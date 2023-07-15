QuickEdit Text Editor
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 12.00 MB
- Üretici Rhythm Software
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QuickEdit Text Editor, hem kod düzenleyici olarak, hem de bir metin düzenleyici olarak kullanabileceğiniz bir uygulamadır.
Android için tasarlanan QuickEdit Text Editor, geliştirilmiş not defteri yapısıyla birlikte aynı zamanda, 50'den fazla programlama dili ile kodlama yapmanıza da olanak sağlıyor.
Büyük dosyalar ve uzunluğu binlerce satıra ulaşabilen QuickEdit, Java, HTML, CSS, XML, JavaScript, PHP, C++, C# ve birçok proglamlama dilinde de çalışabiliyor. Ortalama üstü bir metin düzenleme editörü olan bu uygulamayı, ücretsiz bir şekilde indirebilirsiniz.
QuickEdit Text Editor İndir
QuickEdit Text Editor, büyük dosyalarda büyük avantaj sağlıyor. Yüksek performansı sayesinde, büyük denilebilecek neredeyse on binlerce satırı aşkın metinleri sorunsuz çalıştırabiliyor. QuickEdit, size herhangi bir sınırlama koymuyor. Yaptığınız değişiklikleri geri alabilir ve tekrardan yapılandırabilirsiniz. Ayrıca, satır girintilerini görüntüleyebilir, arttırıp veya azaltabilirsiniz.
Birçok özellik sunan metin düzenleyicisi, otomatik karakter kodlama ve algılama özelliğine de sahip olarak tasarlandı. QuickEdit, aslında bakarsak bir kod düzenleyici olsa da, basit bir metin düzenleyicisi olarak da kullanılabiliyor. Siz de bir kod düzeleyici arıyorsanız QuickEdit Text Editor indirin ve hem büyük dosyalarla yüksek performansta çalışın, hem de birçok özelliği test etme şansı yakalayın.
QuickEdit Text Editor Özellikleri
- Sayısız iyileştirmelerle geliştirilmiş not defteri uygulaması
- 50'den fazla farklı programlama dili için kod düzenleyicisi
- Büyük metin dosyalarında yüksek performans
- Satır numaralarını gösterme ve gizleme
- Değişiklikleri sınırsız şekilde geri alma ve yineleme
- Satır girintilerini artırma ve azaltma
- Otomatik karakter kodlamasını algılama
- Hem parlak hem koyu tema desteği