Race io APK Türk yapımı araba yarışı oyunları arasında. 2 boyutlu yarış oyununda zorlu parkurlarda dünyanın her yerinden 3 oyuncuya karşı yarışıyorsunuz.

Erkan Calp - 26 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Race io APK Android Google Play’de 10 milyon indirmeyi aşan Türk yapımı yarış oyunu.

Yerli yapım araba yarışı oyunu neon grafikleri ve yarışları daha heyecanlı ve zorlu kılan sıra dışı parkurlarıyla dikkat çekiyor. Klasik araba yarışı oyunlarından sıkıldıysanız, Race io APK Android oyununu kesinlikle oynamalısınız.

Race io APK İndir

Oynamaya başladığınızda ve ilerleme kaydetmeye devam ettiğinizde gerçekten bağımlılık yaratan ve zorlu bir oyun haline geliyor. Çılgın atlayışlar yapın ve rakiplerinize meydan okuyun. Race io, geliştiricisi tarafından böyle tanımlanıyor.

Race 3D, Flippy Bikes 3D, Stunt Car 3D gibi yarış oyunları ile bilinen Vive tarafından mobil yarış oyunu tutkunlarına ücretsiz olarak sunulan Race io, 2 boyutlu capcanlı grafiklere sahip. İnternetsiz oynanabilen tek oyunculu 2D yarış oyununda siz ve üç rakibinizle her an tepetaklak olacağınız zorlu pistlerde mücadele ediyorsunuz.

Yarışa başladığınızda otomatik olarak dünyanın herhangi bir yerinden 3 oyuncuyla eşleşiyorsunuz. Yarışı 1. olarak tamamladığınızda kupaların ve altınların sahibi olurken, 2.3. veya 4. tamamladığınızda çok daha az ödül veriliyor. Her 4 saatte altınlarınıza eklenen ücretsiz hediyeler veriliyor, 12 saatte bir de kupalara eklene ücretsiz taçlar veriliyor. Sağ üst yana bakarak ücretsiz hediyelerinizi görebilirsiniz.

Yeni arabaları nasıl alıyorsunuz? Oyunu açtığınızda ana ekranda alt kısımda bir araba resmi göreceksiniz; üzerine dokunduğunuzda farklı arabaların listelendiği yeni bir sekme açılacak. Bu arabaları yarışı kazanarak elde ettiğiniz altın paralarla alabilirsiniz.

Race io APK Android Oyun Özellikleri