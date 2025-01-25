Ralli sever oyuncular için mükemmel bir seçenek olan Rally Mechanic Simulator, arabaları tamir ettiğiniz bir simülasyon oyunudur.

Berkcan Aktürk - 19 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Otomobil sporlarında çalışan bir mekanisyeni canlandırdığınız Rally Mechanic Simulator, kapsamlı bir ralli otomobili özelleştirme simülatörüdür. Araçlarınızı kapsamlı özelleştirme seçenekleri sayesinde mükemmel seviyelere çıkarabilir, hasar almış ralli araçlarını tamir edebilir ve araçlarınızı tamirden sonra test edebilirsiniz.

Kazalarda hasar almış olan ralli araçlarını tamir edeceksiniz. Hedefiniz, her zaman diğer yarışa hazırlanmak ve arabaları birinci olacak şekilde yeniden onarmaktır. Mekanik becerilerinizin ne kadar iyi olduğunu görmek istiyorsanız, Rally Mechanic Simulator oyununu Türkçe dil desteği ile birlikte deneyimleyebilirsiniz.

Rally Mechanic Simulator İndir

Araçlarınızı sadece mekanik açıdan değil, aynı zamanda görünüm tarafında da özelleştireceksiniz. En iyi modellemeleri ve dövmeleri kullanabilir, araçlarınıza özel olarak sponsorluk anlaşmalarında söz sahibi olabilirsiniz.

Bir amaç üzerine inşa edilmiş olan arabalarla ilgilendiğinizi unutmayın. Araçlarınıza uygun lastikler takmalı, turbolarınızı yenilemeli ve ralli aracınızın her detayını mükemmel bir şekilde onarabilirsiniz.

Siz de Rally Mechanic Simulator indirin ve zamana karşı yarışarak, ralli araçlarınızı tamir etmeye çalışın!

Rally Mechanic Simulator Sistem Gereksinimleri