Radyo kontrollü oyuncak arabaların birbiri ile yarıştığı ve birbirlerini safdışı bırakmak için kullandıkları gizli silahlar ile donatılmış bu güzel oyun sayesinde bilgisayar başında oldukça keyifli anlar geçireceksiniz.

Barış YANIK - 9 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Re-Volt, radyo kontrollü oyuncak arabaların yarışını konu alan güzel ve eğlenceli bir araba yarışı oyunudur. Oyunda ister rakiplerinizi gizli silahlar ile safdışı bırakın isterseniz de bitiş çizgisini onlardan önde bitirin. Bu seçim tamamen size ait. Ve siz rakiplerinize dokunmasanız bile onlar size gizli silahlarla saldırıyorlar ve sizi safdışı bırakmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Adrenalin dolu yarışlara imza atacağınız oyun içerisinde zengin bir içerik yer alıyor. Oyuncular zengin içerik eşliğinde eğlenceli atmosferde yarışlara dahil olabilecek, farklı karakterler ile yarışlarda boy gösterebilecekler.

Re-Volt Özellikleri

Eğlenceli atmosfer,

Birbirinden farklı maket araçlar,

Farklı yarış parkurları,

Farklı karakterler,

Sürükleyici bir oynanış atmosferi,

Android, iOS ve Windows sürümler,

İngilizce,

Oyunun içerisinde yer alan parkurlar da oldukça ilgi çekici ve heyecan verici. Şehrin sokaklarında gerçek arabalara ve diğer oyuncak arabalara karşı amansız yarışlar yapabilir ve bu sayede oldukça eğlenceli zamanlar geçirebilirsiniz. Oldukça eski bir oyun olmasına karşın hala birçok oyunseverin zaman geçirmek için oynadığı sınırlı oyunlardan birisi olmayı başarmış olan Re-Volt ile siz de artık çok eğlenceli bu oyun ile boş zamanlarınızı eğlenceye dönüştürebilirsiniz.

Demo versiyonunda sadece bir bölüm yer alan oyunun tam sürümü ile tüm özelliklerine sahip olabilirsiniz. Android, iOS ve Windows işletim sistemi üzerinde oynanabilen yarış oyununda eğlence bir an olsun eksik olmayacak. Sürükleyici oynanış yapısı her kesimden oyuncuya hitap ederken, ilgi çekici içeriklerde oyunu daha tutkulu bir hale getiriyor.

Re-Volt İndir

Windows platformunda İngilizce dil desteği ile oynanmaya devam edilen yapım, aksiyon yüklü yapısı ile oyuncu kitlesini artırmaya devam ediyor. Oyuncak arabalar ile rekabet dolu yarışlara imza atacak olan oyuncular, nostaljik yapıya sahip olan Re-Volt ile yarışmaya doyamayacaklar. Eğer sürükleyici ve bir o kadar da eğlenceli araba yarışı oynamak istiyorsanız aradığınız oyun Re-Volt demektir. Oyunu hemen indirebilir ve tadını çıkarmaya başlayabilirsiniz.