REMORE: INFESTED KINGDOM, Ortaçağ'da geçen sıra tabanlı bir RPG oyunudur.

Berkcan Aktürk - 6 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Sıra tabanlı bir RPG oyunu olan REMORE: INFESTED KINGDOM'da, Ortaçağ'daki bir kıyamet istilasını deneyimliyorsunuz. Oyunu adım adım oynuyorsunuz ve attığınız her adım ya sonunuz olacak ya da ilerisi için bir başlangıç. Hayatta kalmak için ihtiyacınız olan malzemeleri alın ve terk edilmiş ıssız yerleri keşfe çıkın.

Karanlık köşelerde saklanan düşmanlara çok dikkat etmelisiniz. Açılmamış kapılardan, karanlıktan veya hiç beklemediğiniz yerlerden karşınıza düşmanlar çıkabiliyor. Düşmanlar yerinde durmuyor ve hayatta kalan birini görünce saldırmaya başlıyorlar. Bu yüzden daha gizli ve saklanarak ilerlemelisiniz.

REMORE: INFESTED KINGDOM İndir

Her biri farklı yetenekte olan 14'den fazla silahı kullanabilirsiniz. Farklı düşmanlara karşı uyumlu silahları kullanarak, kolayca düşmanları alt edebilirsiniz. Düşmanları itip çekerek veya çeşitli araçlar kullanarak savaş alanını kontrol edebilirsiniz. Siz de REMORE: INFESTED KINGDOM indirin ve sıra tabanlı RPG oyun deneyimi yaşayın.

Ayrıca oyunda yiyecek bulmalısınız. Topladığınız yemekleri pişirip, envanterde tutmanızda fayda var. Çünkü yeterli miktarda yiyecek, savaşta aldığınız hasarı iyileştirecek ve bir sonraki savaşınıza makul miktarda bir bonus sağlayacaktır. Oyun basit piksel grafiklere sahip ve oynanış açısından kendine özgü bir havası var. Bu tarz oyunlardan hoşlanan oyuncular için iyi bir seçenek olan INFESTED KINGDOM, 31 Ekim 2023'te piyasaya sürülmesi bekleniyor.

REMORE: INFESTED KINGDOM Sistem Gereksinimleri