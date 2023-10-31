REMORE: INFESTED KINGDOM
- Lisans ÜCRETLİ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 400 MB
- Üretici Webzen
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REMORE: INFESTED KINGDOM, Ortaçağ'da geçen sıra tabanlı bir RPG oyunudur.
Sıra tabanlı bir RPG oyunu olan REMORE: INFESTED KINGDOM'da, Ortaçağ'daki bir kıyamet istilasını deneyimliyorsunuz. Oyunu adım adım oynuyorsunuz ve attığınız her adım ya sonunuz olacak ya da ilerisi için bir başlangıç. Hayatta kalmak için ihtiyacınız olan malzemeleri alın ve terk edilmiş ıssız yerleri keşfe çıkın.
Karanlık köşelerde saklanan düşmanlara çok dikkat etmelisiniz. Açılmamış kapılardan, karanlıktan veya hiç beklemediğiniz yerlerden karşınıza düşmanlar çıkabiliyor. Düşmanlar yerinde durmuyor ve hayatta kalan birini görünce saldırmaya başlıyorlar. Bu yüzden daha gizli ve saklanarak ilerlemelisiniz.
REMORE: INFESTED KINGDOM İndir
Her biri farklı yetenekte olan 14'den fazla silahı kullanabilirsiniz. Farklı düşmanlara karşı uyumlu silahları kullanarak, kolayca düşmanları alt edebilirsiniz. Düşmanları itip çekerek veya çeşitli araçlar kullanarak savaş alanını kontrol edebilirsiniz. Siz de REMORE: INFESTED KINGDOM indirin ve sıra tabanlı RPG oyun deneyimi yaşayın.
Ayrıca oyunda yiyecek bulmalısınız. Topladığınız yemekleri pişirip, envanterde tutmanızda fayda var. Çünkü yeterli miktarda yiyecek, savaşta aldığınız hasarı iyileştirecek ve bir sonraki savaşınıza makul miktarda bir bonus sağlayacaktır. Oyun basit piksel grafiklere sahip ve oynanış açısından kendine özgü bir havası var. Bu tarz oyunlardan hoşlanan oyuncular için iyi bir seçenek olan INFESTED KINGDOM, 31 Ekim 2023'te piyasaya sürülmesi bekleniyor.
REMORE: INFESTED KINGDOM Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows 7
- İşlemci: i5-750 veya eşdeğeri
- Bellek: 4GB RAM
- Ekran Kartı: Nvidia GTX 750 veya eşdeğeri
- Depolama: 400 MB kullanılabilir alan