Resize Me! - Photo resizer ile resimlerinize farklı görünümler kazandırabileceksiniz.

Doğukan Çağlakpınar - 10 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

XnView tarafından geliştirilen ve Google Play üzerinde ücretsiz olarak yayınlanan Resize Me! - Photo resizer apk yeni kullanıcılara ulaşmaya devam ediyor. Android akıllı telefon ve tabletlerde kullanılabilen başarılı resim düzenleme uygulaması İngilizce dil desteği ile kullanılıyor. Aldığı güncellemeler ile kullanıcılarına sürekli yeni içerikler sunan başarılı uygulama, kullanışlı yapısı ile yam puan almaya devam ediyor. Koyu ve açık temaları ile kullanıcıların gözünü yormayan yapım, pek çok işlevsel özelliği kullanıcılarına sunuyor.

Resize Me! - Photo Resizer Apk Özellikleri

Ücretsiz kullanım,

İngilizce dil desteği,

Hızlı,

Basit kullanım,

Resim boyutlandırma,

Resim kırpma,

Fotoğraf netleştirme,

Farklı ekran düzenleri,

Düzenli olarak alınan güncellemeler,

İngilizce olarak kullanılabilen Resize Me! - Photo resizer apk indir ile resimleri kırpabilecek, farklı efektler kazandırabilecek, netleştirebilecek ve farklı yerlerde paylaşabileceksiniz. Kullanıcılarına hızlı bir kullanım deneyimi sunan yapım, günümüzde düzenli olarak güncellemeler almaya devam ediyor. Android akıllı telefon ve tabletler de başarılı bir şekilde kullanılan uygulama sade arayüz ile her kesimden kullanıcıya hitap ediyor. Düzenlenen resimleri duvar kağıdı olarak kaydetme fırsatı da veren yapım, JPEG ve PNG dosya formatlarında kaydetme şansı veriyor.

Kullanıcılar düzenledikleri resimleri uygulama içerisinden paylaşabilecek, görüntü kalitesini bozmadan kaydedebilecekler. Kullanıcılar uygulama sayesin de resimleri anında boyutlandırabilecek, kırpabilecek ve farklı efektler ile süsleyebilecekler.

Resize Me! - Photo Resizer Apk İndir

Google Play üzerinde ücretsiz olarak Android kullanıcılarına sunulan Resize Me! - Photo resizer apk yükle günümüzde milyonlarca kullanıcıya ev sahipliği yapıyor. Düzenli olarak güncellemeler almaya devam eden yapım, aldığı güncellemeler ile kullanıcılarını tatmin ediyor. Google Play üzerinde aldığı olumlu yorum ve puanlar ile alanında yükselişe geçen uygulama, başarılı gidişatına kaldığı yerden devam ediyor. Eğer Android akıllı telefon ve tabletinizde resim düzenlemek istiyorsanız aradığınız uygulama Resize Me! - Photo resizer apk indir demektir. Uygulamayı hemen indirip kullanmaya başlayabilirsiniz.